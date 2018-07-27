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MHP, EYT İçin Kanun Teklifi Verdi!..

Milliyetçi Hareket Partisi Arzu Erdem Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun teklifi verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ismi altında toplanarak sorunlarının çözülmesi için

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MHP, EYT İçin Kanun Teklifi Verdi!..

Milliyetçi Hareket Partisi Arzu Erdem Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun teklifi verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ismi altında toplanarak sorunlarının çözülmesi için

27 Temmuz 2018 Cuma 21:24
MHP, EYT İçin Kanun Teklifi Verdi!..

Milliyetçi Hareket Partisi Arzu Erdem Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun teklifi verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ismi altında toplanarak sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Türkiye'de yaklaşık olarak 5 milyona yakın vatandaşımız emeklilikte yaşa takılanlar olarak emekli olmayı bekliyorlar. Halbuki küçük bir kanun düzenlemesi ile emekli olmak için uzun yıllar beklemek zorunda kalmayabilirler.

Türkiye'den bir vatandaşın 7200 primi doldurmasının yanı sıra kanunlarda belirlenen yaşı da doldurması gerekmektedir. Özellikle prim doldurduktan sonra yaşı beklerken sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan kişiler için büyük bir sorun olan emeklilikte yaşa takılma problemi Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millt Meclisi gündemine taşındı. Konu hakkında bir kanun teklifi veren MHP'li Arzu Erdem, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesini öngörüyor.

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Son Güncelleme: 27.07.2018 21:38
Anahtar Kelimeler:
EYTEmeklilikte Yaşa TakılanlarArzu Erdem
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