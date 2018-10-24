MHP Desteğini Çekti: Emeklilikte Yaş Düzenlemesi'ne (EYT) Meclis'te Ret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümüne yönelik verdiği Meclis araştırma önergesi kabul edilmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü ve işsizliğin önüne geçilerek yeni istihdam alanlarının yaratılması maksadıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin ön görüşmesi yapıldı.

Meclis araştırma önergesinin öngörüşmesinde söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunun partiler üstü bir mesele olduğunu, sağcısı, solcusu, dindarı, herhangi bir görüşten insanının olmadığını ifade eden açıklamalar yaptı.

MAĞDURİYET PROBLEMİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin bir mağduriyet problemi olduğunu ifade eden İYİ Partili Metin Ergun, "Devletimiz adına siyaset kurumu, bu insanlarımızı mağdur etmiş, kanun geriye doğru yürümüştür. Onun için bunu hep birlikte çözelim, emeklilikte yaşa takılanları oy devşirme alanı görmeyelim, popülist yaklaşımlara kurban etmeyelim. AK Parti Grubuna sesleniyorum, bu komisyona 'evet' derseniz, vatandaştan en çok alkışı siz alacaksınız. Bu aynı zamanda Meclisimizin itibarına yönelik tarihi bir dönemeç." ifadelerini kullandı.

KEYFİYETE BAĞLI DÜZENLEME İLE MAĞDUR OLDULAR

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, emeklilikte yaşa takılanların keyfiyete bağlı şekilde yapılan düzenlemeyle haklarından mahrum edildiğini, hak ettikleri hakların gasp edildiğini savunarak emeklilikte yaşa takılan vatandaşların ayrıcalık değil, haklarını, yıllarca yatırdıkları primlerini, alın terlerini istediklerini belirten HDP'li Necdet İpekyüz, emeklilikte yaşa takılanların çocuklarının, ailelerinin mağdur olduğunu ifade etti. İpekyüz, bunun vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR YOK, AKP'NİN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKTIĞI KİŞİLER VAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Emeklilikte yaşa takılanlar yok; AKP'nin emeklilikte yaşa taktığı kişiler var. Hakkı, hukuku çiğnenen insanlarımızın sayısı kimilerine göre 3 milyon, kimilerine göre daha fazla. Maç oynanırken birileri çıkıyor, 'penaltıyı ya da golü kaldırdık' diyor. Emeklilikte yaşa taktıklarının sorunlarını çözmek için bütün partilere görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

İSTİSMAR VE POLEMİK ARACI HALİNE GETİRİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ülkenin önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından biri haline gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusunun, uzun süredir kamuoyunu meşgul ettiğini söylerek bu konuyu bazı partilerin istismar ve polemik aracı haline getirildiğini belirtti. MHP'li Erkan Akçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgisi olmayan komisyonlarda, Genel Kurul'da, her ortamda bu konu gündeme getirilerek, kamuoyunda adeta bir kutuplaşma yaratılmak istendiğini ifade etti.

MHP'li Erkan Akçay, 24 Haziran 2018 milletvekili seçim beyannamesinde emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi taahhüdünde bulunduklarını hayırlatarak, MHP milletvekillerinin bu mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi verdiklerini, bunlardan birinin de kendisi olduğunu anlatarak, açıklamalarına şöyle devam etti;

"MHP olarak taahhüdümüzün ve kanun tekliflerimizin arkasındayız ve takipçisiyiz. Bununla birlikte emeklilikte yaşa takılanlar sorununun gittikçe artan şekilde polemik konusu yapılmasına araç olmayacağız. Sosyal ve ekonomik sorunların çözümü, beklentilerin karşılanması, ülke gerçeklerinden kopuk şekilde ele alınamaz. Sistematik ve ekonomik saldırıya karşı millet olarak kenetlenmemiz, sağduyu içinde hareket etmemiz önemli. Ülkemizin itibar ve saygınlığını hedef alan para oyunları karşısında devletimizi ekonomik olarak ayakta tutmak hepimizin en önemli sorumluluklarımızdan biri. Devlet bütçesine büyük yükler getirecek uygulamalardan bir süre kaçınmamız gerekiyor. Siyasi rant peşinde değiliz. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu için bütçe ve ekonomiden sorumlu iktidarla uzlaşma sağlanmadan hareket ederek yürümek doğru değil. MHP sorumlu, doğru bir politika izliyor. Bu soruna ilişkin taahhüdümüz ve tekliflerimizin takipçisi olmakla birlikte, çözüm için ekonomik şartların, mali imkanların dikkate alınarak, bütçenin yönetimiyle görevli olan iktidarla uzlaşma sağlanması zorunluluk ve sorumlu siyasetin gereğidir." ifadelerini kullandı.

ÖZEL DÖNEMİNDE YASA ÇIKARILDI

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Turgut Özal'ın, 1987'de erken yaşta emekliliğin sigortalılık kurumunu batıracağı endişesi ile hareket ederek bir yasa çıkardığını, emeklilik için kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaş sınırı getirildiğini hatırlattı.

AKP'li Ramazan Can, 1990'lı yılların sonunda Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), emeklilerin maaşını ödeyemez hale geldiğini, krizlerin birbirini takip ettiğini, dönemin hükümetinin 1999 yılında kademeli yaş sistemi getirdiğini, Anayasa Mahkemesi tarafından bunun iptal edildiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ise mahkemenin iptal gerekçesini karşıladığını anlattı.

AKP'li Ramazan Can, 38 ve 40 yaşında emekliliğin sistemi çökerttiğini, aktüeryal dengenin bozulduğunu, 1 emekliye 4 çalışanın olması gerektiğini, mevcut karşılama oranının ise sürdürülemez olduğunu söyledi.

MHP DESTEĞİNİ ÇEKTİ! AKP-MHP OYLARI İLE EYT REDDEDİLDİ!

Siyasi parti temsilcilerinin yaptığı konuşmalardan sonra yapılan oylama sonucunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin kabul oylarına karşılık Meclis araştırması açılmasına dair önerge kabul edilmedi. MHP ve AKP parti oyları ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedildi.

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