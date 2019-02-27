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MHP'den Yargıtay Başkanına Çok Sert Af Tepkisi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Af çıkarılmasına karşıyım" diyen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e, "Çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki süreçte teklifimiz mutlaka yasalaşacaktır" yanıtını verdi.

MHP'den Yargıtay Başkanına Çok Sert Af Tepkisi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Af çıkarılmasına karşıyım" diyen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e, "Çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki süreçte teklifimiz mutlaka yasalaşacaktır" yanıtını verdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
MHP'den Yargıtay Başkanına Çok Sert Af Tepkisi

MHP, 24 Haziran seçimleri döneminde af çıkarılması çağrısında bulunmuş, Eylül 2018'de Meclis'e şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülere af çıkarılmasına dair kanun teklifi vermişti. MHP'nin af teklifine ittifak yaptığı AK Parti sıcak bakmamıştı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bugün "Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cirit'e yanıt verdi. Cirit'in açıklamalarının kendisini bağladığını söyleyen Yıldız, "Anayasanın 87. maddesinde af çıkarma yetkisi tanınıyor, Meclis'in özel ve genel af çıkarma yetkisi orada düzenleniyor, dolayısıyla Meclis özel ve genel af çıkarabiliriz ceza indirimi yapabilir" dedi.

Cirit'in açıklamalarının hukuki altyapısının bulunmadığını ifade eden Yıldız, "Konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Teklifimizin kanunlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte teklifimiz mutlaka yasalaşacaktır" açıklamasında bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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