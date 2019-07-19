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MHP'den Üniversiteli İşçiler Hamlesi!
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MHP'den Üniversiteli İşçiler Hamlesi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kamu kurum ve kuruluşlarında üniversiteli işçiler olarak bilinen ve memur statüsü isteyen çalışanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemi ile soru önergesi verdi.

MHP'den Üniversiteli İşçiler Hamlesi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kamu kurum ve kuruluşlarında üniversiteli işçiler olarak bilinen ve memur statüsü isteyen çalışanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemi ile soru önergesi verdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:40
MHP'den Üniversiteli İşçiler Hamlesi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kamu kurum ve kuruluşlarında üniversiteli işçiler olarak bilinen ve memur statüsü isteyen çalışanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemi ile soru önergesi verdi.

Yazılı önergede yer alan ve cevaplanması istenen sorular şöyle;

1. Kamu kurumlarında 4857 sayılı iş kanununa göre çalışan daimi kadrodaki üniversite mezunu işçiler mezuniyetleri dışında farklı işler çalıştırılmakta mıdır? Çalıştınlmakta ise bu durumun çalışanların yeterliliğini köreltmesi ve mağduriyetlere sebep olması hususunda düşünceleriniz nelerdir?

2. Aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olmalarına rağmen memur ve sözleşmeli çalışanlar unvanlarını kullanarak görevlerinde yükselebilirken işçi pozisyonunda çalışanların mezuniyetleri dışında çalıştınlarak, dolctoralannı yapmış olsalar dahi görevlerinde yükselme gibi haklara sahip olmamalanm, anayasanın eşitlik ilkesine uygun buluyor musunuz?

3. Memur ve sözleşmeli çalışanlar ile aynı işi yapan işçi kadrosunda çalışanların, memurluk statüsüne geçirilmemesinin sebepleri nelerdir?

4. Tayin, nakli, görevde yükselme ve imza yetkisi gibi özlük hakları olmayan üniversiteli işçilerin görev alanlarında kalifıye elaman olarak çalıştınlması amacıyla kadroya geçirilmesi hususunda bakanlığınızca bir çalışmanız olacak mıdır? 

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Anahtar Kelimeler:
mhp den üniversiteli işçiler hamlesi
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