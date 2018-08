MHP'den Son Dakika Mahkumlara Af Açıklaması!..

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye Büyük Millet Meclis'i açıldığında gündeme getirecekleri ilk kanun tekliflerinden birisinin af olacağını açıklayarak af bekleyen milyonlarca mahkum ve ailesi için umut oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM'i açıldığında gündeme getirecekleri ilk kanun tekliflerinden birinin af olacağını belirtti. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde MHP Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlnen bayramlaşma programına katılan Mustafa Kalaycı şunları kaydetti;

"Son dönemde karşı karşıya kaldığımız ekonomik yaptırımlar, ambargolar, sinsi operasyonlar, Türk Milleti'nin birlik ve beraberlik şuuru karşısında hiçbir sonuç elde edemeyecektir. Türk Milleti her türlü saldırıyı püskürtecek, her komployu dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtıp atacak cesaret ve imandadır. Türk milleti dualı bir millettir. Türk milleti bir iman ordusudur. Ezan olduk dinmedik, bayrak olduk inmedik, şehit olduk ölmedik, adımız Müslüman, soyadımız Türk bizim" şeklinde konuştu.

MHP'nin 24 Haziran seçim beyannamesinde yer alan ve 24 Haziran seçimleri boyunca gündemde tuttuğu tüm vaatlerinin arkasında olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı açıklamalarına şöyle devam etti;

"İnşallah peyderpey bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vaat ettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır. Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz. Ben inanıyorum ki af konusunda da AK Parti ile de görüşüp bir sonuca bağlayacağız. Gerekli hazırlığımızı yaptık MHP olarak. Meclis açıldığı zaman gündeme getireceğimiz ilk kanun tekliflerinden birisi olacak. Gerek AK Parti gerek diğer siyasi partilerle görüşme yapıp bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Bu bir toplumsal ihtiyaç artık bunun geri dönülmez bir durum söz konusu.

Bu konuda ben inanıyorum ki, yönetim mevkisinde bulunanlar da bu konunun farkında. Önümüzdeki süreçte bu konuda düzenleme yapılacağına inanıyorum" dedi. MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Bayramlar birlik ve beraberliğin olduğu, kaynaşmanın, barışın olduğu günlerdir. Biz de MHP olarak bayramların yüce Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi. MHP İl Başkanı Murat Çiçek ise, "Tabii ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Böylesi bir dönemde özellikle milli ve dini bayramların hassasiyetle gündemde tutulması ve bu noktada birlik ve beraberlik noktasında faydası olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynaklar; Mustafa Beşer - Mustafa Uslu - İhlas Haber Ajansı

