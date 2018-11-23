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MHP'den Son Dakika Af Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Teröristler, tecavüzcüler ve çocuk istismarcıları hariç olmak üzere kader kurbanlarına ceza indirimi yapılmasını milletimize açıkça vadettik. MHP olarak aynı yerde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP'den Son Dakika Af Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Teröristler, tecavüzcüler ve çocuk istismarcıları hariç olmak üzere kader kurbanlarına ceza indirimi yapılmasını milletimize açıkça vadettik. MHP olarak aynı yerde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

23 Kasım 2018 Cuma 12:38
MHP'den Son Dakika Af Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "Teröristler, tecavüzcüler ve çocuk istismarcıları hariç olmak üzere kader kurbanlarına ceza indirimi yapılmasını milletimize açıkça vadettik. MHP olarak aynı yerde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP'li Kalyoncu, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, partisi tarafından verilen, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

CHP'YE CEVAP VERDİ


MHP'li Kalyoncu, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Meclisteki basın toplantısında, MHP için "oy avcısı" ifadelerini kullanarak partisini töhmet altında bıraktığını ifade etti. 

CHP'li Sertel'i eleştiren Kalyoncu, "Kimse MHP'ye hakaret edemez, buna yeltenen kişi sonuçlarına katlanır. Bu söylemler oy bezirganlığı ve en basit ifade ile hadsizliktir." şeklinde konuştu. 

"MHP'DEN BAŞKA DUYARLI PARTİ YOK"



Hasan Kalyoncu, MHP olarak "cezaevinde yatan kader kurbanlarını toplumsal yaraya dönüşen bir mesele olarak gördüklerini" ve 24 Haziran seçimlerinden önce bu sorunu çözeceklerine dair millete söz verdiklerini dile getirdi. Kalyoncu, MHP dışında hiçbir partinin konuya duyarlı olmadığını savundu. 

MHP'nin hiçbir dönemde milleti ilgilendiren konularda oy hesabı ile hareket etmediğini belirten Kalyoncu, şöyle devam etti: 

"Teröristler, tecavüzcüler ve çocuk istismarcıları hariç olmak üzere kader kurbanlarına ceza indirimi yapılmasını milletimize açıkça vadettik. MHP olarak aynı yerde duruyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu konunun memleket meselesi olduğunu ve oy toplamak için seçmenin karşısına çıkmadığımızı ifade etmiştir. Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken, Adalet Komisyonunun daha fazla gecikmeden teklifi TBMM Genel Kuruluna sevk etmesidir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Mehmet 2 saat önce

He aynen mhp onun için askeri ücrete hayır oyu verdi

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