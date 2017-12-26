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MHP'den KHK'ları Eleştiren O Milletvekiline Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, yaptığı son dakika açıklamasında, KHK'ları eleştiren Atilla Kaya'ya tepki gösterdi.

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MHP'den KHK'ları Eleştiren O Milletvekiline Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, yaptığı son dakika açıklamasında, KHK'ları eleştiren Atilla Kaya'ya tepki gösterdi.

26 Aralık 2017 Salı 17:39
MHP'den KHK'ları Eleştiren O Milletvekiline Sert Tepki

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya yeni KHK'larla ilgili bir eleştiri yapmıştı. Kaya'nın bu eleştirilerine partisinden tepki geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, konu ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı ve Atilla Kaya'nın açıklamasına şu şekidle tepki gösterdi:

"Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya'nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir. Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya'ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?

Partimizin bu konudaki görüşleri Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu bağlamda kamuoyunun dikkatinden kaçan bir hususun altını da çizmek isteriz. Tartışmalara sebep olan 6755 sayılı kanunun 37. maddesinin 1. fıkrasında getirilmiş olan hukuki, idari, mali ve cezai sorumsuzluk hali, eylemlerin niteliği bakımından açık bir sınırlamaya tabi tutulmuştur. Zira 1. fıkranın 1. cümlesinde açıkça 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin' ibaresi, kanun koyucunun maksadının somut, açık, anlaşılır ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde darbe ve darbeye teşebbüs eylemi sayılabilecek hususları kapsadığını göstermektedir.

Dolayısıyla darbe teşebbüsünün olmadığı bir ortamda ister asker ve polis isterse sivil kimselerin yaptığı eylemler bu kanunun kapsamı dışında kalacaktır. "

Atilla Kaya Ne Demişti?

MHP'li Atilla Kaya, KHK'larla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Yeni iki KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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