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MHP'den İYİ Parti'ye Akşener'in kahkahası için tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan, Bahçeli'ye Meral Akşener'in kahkahası ile yanıt veren İYİ Parti'ye tepki: Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır.

MHP'den İYİ Parti'ye Akşener'in kahkahası için tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan, Bahçeli'ye Meral Akşener'in kahkahası ile yanıt veren İYİ Parti'ye tepki: Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:57
MHP'den İYİ Parti'ye Akşener'in kahkahası için tepki

Devlet Bahçeli’nin, “İYİ Parti’deki MHP’lilere kapımız açık” mesajına Meral Akşener’in kahkaha attığı bir video ile yanıt veren İYİ Parti’ye MHP’den tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Akşener’in bir sohbet sırasında daha önce çekilen görüntüleri için, “İp müdiresinin attığı cevabi tweet, her şeyi ortaya sermektedir. Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır” dedi.

MHP lideri Bahçeli; dün Twitter üzerinden ilk kez ‘İP’ yerine ‘İYİ Parti’ ifadesini kullanarak, “Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir” dedi. Partinin 3-4 Ağustos’ta yapacağı kongreyi kast ederek bu çağrıyı yapan Bahçeli’ye cevap İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabından atılan ve Genel Başkan Meral Akşener’in kahkaha atarak, “Ay harika ya” dediği bir görüntüsü oldu. Akşener de kendi Twitter hesabından, “Sn. @RTErdogan, yine ne dedin bu arkadaşa?” mesajını paylaştı.

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