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MHP'den Asker ve Polis Olmak İsteyenler İçin İçişleri Bakanlığı'na Çağrı!

Ülkü Ocakları eski genel başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda polis ve askeri personel alımlarından basit sağlık sorunları nedeniyle elenen gençlerin olduğunu, bu gençlerin görmezden gelinemeyeceğini, bu elemeler nedeniyle gençlerin bunalıma girdiğini söyledi.

MHP'den Asker ve Polis Olmak İsteyenler İçin İçişleri Bakanlığı'na Çağrı!

Ülkü Ocakları eski genel başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda polis ve askeri personel alımlarından basit sağlık sorunları nedeniyle elenen gençlerin olduğunu, bu gençlerin görmezden gelinemeyeceğini, bu elemeler nedeniyle gençlerin bunalıma girdiğini söyledi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 18:53
MHP'den Asker ve Polis Olmak İsteyenler İçin İçişleri Bakanlığı'na Çağrı!

Ülkü Ocakları eski genel başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda polis ve askeri personel alımlarından basit sağlık sorunları nedeniyle elenen gençlerin olduğunu, bu gençlerin görmezden gelinemeyeceğini, bu elemeler nedeniyle gençlerin bunalıma girdiğini söyledi.

Kılavuz'un konuşması şöyle;

ülkemizin bütünlüğü, milletimizin selameti için, bayrağımızın dalgalanması için mücadeleye atılmaktan, canlarını feda etmekten çekinmeyen on binlerce gencimiz basit sağlık sorunları sebebiyle askerlik ve polislik sınavlarından elenmektedir. Bu tip teşhislerle mülakatlarda elenen, kazanılmış hakkı kaybeden gençlerimiz hayata küsmekte, bunalıma sürüklenmektedir. Bu durum hepimizi derinden yaralamaktadır. Askerlik hizmetini yaparken sorun olmayan hastalıklar polis yahut askerî sınavlar söz konusu olduğunda neden problem hâline gelmektedir? Böylesi küçük rahatsızlıklardan dolayı sınavlardan elenen on binlerce gencimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve toplumsal yaşama katkılarının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını Sayın İçişleri Bakanımızın dikkatlerine sunmak istiyorum.

Anahtar Kelimeler:
mhp den asker polis olmak isteyenler içişleri bakanlığı na çağrı
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Selma 20 saat önce

Polislik icin cok agir sartlar var onlarin biraz hafiflemesi gerek ozellikle pmyo puanlari cok fazla biraz indirseler cok daha iyi olacak pomem onlisans aalim puanlari

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Mustafa 20 saat önce

Lise mezunuyum Hakkari Şemdinli bölgesinde 3 yıl sözleşmeli er olarak görev yaptım Özel harekat polisi olmak istiyorum
Lütfen sayın bakanım..

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mağdurspor 20 saat önce

Askerligimizi yaptik uzman cavusluga gittik boyun kısa diye elediler yokmu bizlerede de bişey

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Alican 20 saat önce

Mesela ben her aşamayı başarıyla gectiğim halde hastaneden iki kez sağlam raporu heyet verdiği halde dosyam Ankara sağlık daireden geri çevrildi..

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Bi botmediniz 20 saat önce

Askeril borc vatan borcu ya ondan problem olmuyor kollarıda kopsada alır askere
öbüründe maaşlı olduğun için sıfır hatalı olacak doğuştan hatayı bile kabul etmiyorlar Allahın yarattığını kul beğenmiyor gelde musluman de bunlara

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Can 20 saat önce

Beni dövmeden dolayı elediler 2017 yonetmeligine uyan dövme 2019 yönetmeligine uymuyor dövme veya vucuttaki yara izleri bu meslekleri yapmamıza engel degil lakin gerekli psikolojik muayeneden gecilerek onay alınıla bilinir şeyler bu konuyu yakından takip ediyor olacağim

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Polis 20 saat önce

Allahina kurban 2 ay polis olduktan sonra elendim üstelik tedavi olmama rağmen

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Aslı 20 saat önce

Sayın vekile katılıyorum basit bir çizik ten dolayı elenen oğlum un şevki kırıldı bu girdiği ikinci başvuru mülakatı oldu vücudundaki basit bir çizik eksi olmamalı diğer aşamalar da performansa bakılır en son karar verilmeli çocuklarımızın hakkı yenmemelidir

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