MHP'den Asker ve Polis Olmak İsteyenler İçin İçişleri Bakanlığı'na Çağrı!

Ülkü Ocakları eski genel başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda polis ve askeri personel alımlarından basit sağlık sorunları nedeniyle elenen gençlerin olduğunu, bu gençlerin görmezden gelinemeyeceğini, bu elemeler nedeniyle gençlerin bunalıma girdiğini söyledi.

Kılavuz'un konuşması şöyle;

ülkemizin bütünlüğü, milletimizin selameti için, bayrağımızın dalgalanması için mücadeleye atılmaktan, canlarını feda etmekten çekinmeyen on binlerce gencimiz basit sağlık sorunları sebebiyle askerlik ve polislik sınavlarından elenmektedir. Bu tip teşhislerle mülakatlarda elenen, kazanılmış hakkı kaybeden gençlerimiz hayata küsmekte, bunalıma sürüklenmektedir. Bu durum hepimizi derinden yaralamaktadır. Askerlik hizmetini yaparken sorun olmayan hastalıklar polis yahut askerî sınavlar söz konusu olduğunda neden problem hâline gelmektedir? Böylesi küçük rahatsızlıklardan dolayı sınavlardan elenen on binlerce gencimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve toplumsal yaşama katkılarının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını Sayın İçişleri Bakanımızın dikkatlerine sunmak istiyorum.