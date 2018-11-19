MHP'de kesinleşen adaylar belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi Seçim Komisyonunu Başkanlığı'nın yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı neticesinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kesinleşen Belediye Başkan adayları belli oldu.