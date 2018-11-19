Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MHP'de kesinleşen adaylar belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi Seçim Komisyonunu Başkanlığı'nın yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı neticesinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kesinleşen Belediye Başkan adayları belli oldu.

MHP'de kesinleşen adaylar belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi Seçim Komisyonunu Başkanlığı'nın yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı neticesinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kesinleşen Belediye Başkan adayları belli oldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:40
MHP'de kesinleşen adaylar belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi Seçim Komisyonunu Başkanlığı'nın yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı neticesinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kesinleşen Belediye Başkan adayları belli oldu.

İşte kesinleşen adaylar:

1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman KALKAN

2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER

3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal ÇOBAN

4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet ER

5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR

6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş KALAYCI

7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR

8- Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat ATLI

9- Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ

10- Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ

11- Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat YÜCEL

12- Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail DÜLGEROĞLU

13- Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KILIÇ

14- Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan ÖZEKİN

15- Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit ALAGÖZ

16- Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat KAÇAK

17- Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KAYGI

18- Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas ACAR

19- İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan ACAR

20- Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet BÖKE

21- Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma DANIŞMAN

22- Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel BÜYÜKKARCI

23- Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit DEMİR

24- Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer TARHAN

25- Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail YILMAZ

26- Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih TOKLUCU

27- Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali UÇAK

28- Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk GÖDEK

29- Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil MURATOĞLU

30- Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan YANMAZ

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
mhp kesinleşen adaylar belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süleyman Soylu: Otoyollarda hız sınırı değişecek
Süleyman Soylu: Otoyollarda hız sınırı değişecek
Çay İthal Etmek Zorunda Kalabiliriz
Çay İthal Etmek Zorunda Kalabiliriz
CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti
CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim