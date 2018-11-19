MHP'de kesinleşen adaylar belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi Seçim Komisyonunu Başkanlığı'nın yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı neticesinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kesinleşen Belediye Başkan adayları belli oldu.
İşte kesinleşen adaylar:
1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman KALKAN
2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER
3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal ÇOBAN
4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet ER
5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR
6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş KALAYCI
7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR
8- Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat ATLI
9- Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ
10- Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ
11- Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat YÜCEL
12- Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail DÜLGEROĞLU
13- Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KILIÇ
14- Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan ÖZEKİN
15- Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit ALAGÖZ
16- Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat KAÇAK
17- Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KAYGI
18- Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas ACAR
19- İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan ACAR
20- Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet BÖKE
21- Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma DANIŞMAN
22- Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel BÜYÜKKARCI
23- Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit DEMİR
24- Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer TARHAN
25- Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail YILMAZ
26- Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih TOKLUCU
27- Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali UÇAK
28- Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk GÖDEK
29- Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil MURATOĞLU
30- Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan YANMAZ
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