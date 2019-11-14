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MHP'de ittifak krizi: 3 başkan görevden alındı!

Milliyetçi Hareket Partisi, Samsun'da İlkadım, Atakum ve Canik ilçe başkanlarını Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı hareket etmeleri gerekçesiyle görevden aldı.

MHP'de ittifak krizi: 3 başkan görevden alındı!

Milliyetçi Hareket Partisi, Samsun'da İlkadım, Atakum ve Canik ilçe başkanlarını Cumhur İttifakı'nın ruhuna aykırı hareket etmeleri gerekçesiyle görevden aldı.

14 Kasım 2019 Perşembe 16:05
MHP'de ittifak krizi: 3 başkan görevden alındı!

MHP'de yerel seçimlerin ardından başlayan teşkilatları görevden alma işlemi sürüyor. Daha önce bazı illerde görevden almaların yaşandığı MHP'de Samsun depremi yaşandı. 

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Samsun'un merkez ilçelerinden olan İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde MHP ilçe başkanları Genel Merkez tarafından görevden alındı.  

Üç ilçe başkanının ‘Cumhur İttifakı’ ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındığı öğrenildi.

Samsun'da bir süre önce de, İl Başkanı Taner Tekin yine aynı gerekçe ile görevden alınmış ve yerine Abdullah Karapıçak atanmıştı. 

İlkadım, Atakum ve Canik ilçe başkanlarının önceki İl Başkanı Taner Tekin ile hareket ettiklerinin MHP Genel Merkezi'ne rapor edilmesinin ardından görevden alındıkları belirtildi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Yeniçağ

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mhp ittifak krizi başkan görevden alındı
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