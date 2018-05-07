MHP'de 5 Milletvekili Aday Olmadı-En Dikkat Çeken İsim..

Son dakika haberi: MHP'de bazı milletvekilleri aday olmadı.

Edinilen son bilgilere göre Milliyet Hareket Partili 5 Milletvekili, 24 Haziran 2018 günü gerçekleşecek seçimlerde Milletvekili adayı olmadı.

O isimler arasında en çok dikkat çekeni, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu oldu.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun yanı sıra milletvekili olmayan bir diğer aday, MHP eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin ismi oldu.

İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba da Milletvekili adaylığı için başvuru yapmayan diğer isimler oldu.

1815 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

3 Mayıs 2018 günü sona eren aday adaylığı sürecinde MHP'ye yapılan başvuru sayısı ise, bin 815 olarak açıklandı.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan Şinasi Kanat, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da başvuru yapanlar arasında yer alıyor.

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