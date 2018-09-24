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MHP Af Yasası Teklifini Meclise Sundu!..

Milliyetçi Hareket Partisi, af yasasu teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

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MHP Af Yasası Teklifini Meclise Sundu!..

Milliyetçi Hareket Partisi, af yasasu teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:20
MHP Af Yasası Teklifini Meclise Sundu!..

24 Haziran seçimlerinden önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Af teklifi o günlerden bu günlere kadar oldukça çok tartışılan bir konu oldu. 

AKP, CHP ve MHP cephelerinden farklı açıklamalar geldi ancak MHP seçim beyannamesinde de bulunan af tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin af teklifinde işkence, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlete karşı işlenen suçlar yasa teklifinin kapsamı dışında bırakıldı.  Af teklifi 19 Mayıs 2018 ve öncesi işlenen suçları kapsıyor.

 

Feti Yıldız yaptığı açıklamada, teklifin öne çıkan kısımlarını şu şekilde aktardı:

  1. -19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim.
  2. -Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar kapsam dışı
  3. -Devlet karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışı
  4. -Bu af teklifi geçerce 162 bin 989 kişi faydalanacak.
  5. -Teklif pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

AF KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇLAR

  • Soykırım,
  • İnsanlığa karşı işlenen suçlar,
  • Örgüt,
  • Kasten öldürme,
  • Kasten öldürmenin nitelikli halleri,
  • İnsan üzerindeki deney,
  • Organ ve doku ticareti,
  • İşkence,
  • Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence,
  • Eziyet,
  • Cinsel saldırı,
  • Çocukların cinsel istismarı,
  • Reşit olmayanla cinsel ilişki,
  • Cinsel taciz,
  • Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma fiili,
  • Düşmanla iş birliği yapmak,
  • Devlete karşı savaşa tahrik,
  • Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunma ve bunun için yarar sağlama,
  • Yabancı devlet adına adam toplama,
  • Askeri tesisleri tahrip,
  • Düşman devlete maddi ve mali yardım,
  • Anayasa ihlal,
  • Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı,
  • Yasama organına karşı suç,
  • Hükümete karşı suç,
  • T.C. hükümetine karşı silahlı isyan,
  • Silahlı örgüt,
  • Silah sağlama,
  • Suç için anlaşma,
  • Askeri komutanlıkların gasbı,
  • Halkı askerlikten soğutma,
  • Askerleri itaatsizliğe teşvik,
  • Yabancı hizmetine askeri yazma ve yazılma,
  • Savaş zamanında emirlere uymama,
  • Savaş zamanında yükümlülüklerini yerine getirmeme,
  • Savaş zamanında yalan haber yapma,
  • Seferberlikle ilgili görev ihmali,
  • Düşmanla ünvan vb. payeleri paylaşma,
  • Devletin güvenliğine ilişkin suçlar.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.09.2018 13:00
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mhp af yasası teklifini meclise sundu
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