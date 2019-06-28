MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ MECLİS GÜNDEMİNDE!

Türkiye’de mevsimlik iş için göç edenlerin aileleri ile birlikte yaklaşık 500 bin kişi olduğunu kaydeden Ağbaba, her iki mevsimlik işçiden birinin doğduğu andan itibaren mevsimlik tarım için seyahat ettiğini belirtti.

BARINMA,ULAŞIM,EĞİTİM VE SAĞLIK SORUNLARI ÖN PLANDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emek dünyasının yaz aylarında en sık tartıştığı konuların başında gelen Mevsimlik Tarım İşçiliği ile ilgili meclis araştırması istedi. Araştırma önergesinde mevsimlik tarım işçilerinin barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık konularında sorunlarının tespit edilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması istendi.

48 FARKLI ŞEHİRE YOLCULUK

Türkiye tarımının en önemli ve öncelikli çözülmesi gereken sorunlarından birinin mevsimlik tarım işçileri olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “ Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de mevsimlik iş için göç edenler, aileleri ile birlikte yaklaşık 500 bin civarındadır. Her iki mevsimlik işçiden biri doğduğu andan itibaren mevsimlik tarım işi için seyahat etiği belirtilirken, 48 farklı şehre mevsimlik tarım işgücü çalışmak için gitmektedir” İfadelerine yer verdi.

Ağbaba, araştırma önergesinde, “Başlangıçta Çukurova’da pamuk toplanarak başlanan mevsimlik tarım işçiliği artık tüm Türkiye’ye yayılmış durumdadır. Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu Bölgelerinde yaşayan insanların çoğunlukla aileleri ile birlikte, yılda ortalama 3-4 aylığına, kayısı, pamuk, fındık, tütün, çay, üzüm, havuç ve şekerpancarı tarımının yoğun olarak yapıldığı Karadeniz, Ege, Çukurova, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerine, ekim, dikim, çapa, sulama, ilaçlama ve hasat dönemlerinde çalışmaya gitmektedir” ifadelerini kullandı.

100 LİRA İÇİN YOLLARDA YİTİP GİDEN HAYATLAR

İşsizliğin en büyük problem olduğu bölgelerde, mevsimlik tarım işçiliğinin, binlerce kişi için neredeyse tek geçim kaynağı olduğunu kaydeden Veli Ağbaba, “Mevsimlik tarım işçiliği konusu, her yıl bahar aylarında başlanılan yolculuklar sırasında meydana gelen trafik kazaları ile medyada yer bulmakta ve ülke gündemine ancak o dönemde gelmektedir. 21. Yüzyılda emekleri ile geçimlerini sağlamaktan başka bir amacı olmayan, kayısı, fındık, üzüm, pamuk, asma yaprağı gibi ürünleri toplayarak günlük en fazla 100-120 TL kazanmaya çalışan işçilerin göz göre göre hayatlarını kaybetmeleri üzüntü vericidir. Barınma, beslenme, ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yanlarına aldıkları eşyaların bulunduğu ve çoğunlukla kapasitesinin çok üstünde ağırlık taşıyan minibüslerde, kamyonet kasalarında tehlikeli yolculuklar yapan bu işçiler ve aileleri ciddi risk altında bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

SADECE HAZİRAN AYINDA ONLARCA KAZA, YÜZLERCE YARALI

CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, haziran ayında mevsimlik tarım işçilerinin yaşamlarını yitirdiği/yaralandığı kazalardan örnekler vererek; “Sadece Haziran ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki tarım işçisi Vadha Aksak hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 8 kişi yaralanmıştır. Diyarbakır'da tarım işçilerinin taşındığı kamyonetin devrilmesi sonucu 7'si ağır 35 işçi yaralanmış, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün, devrilmesi sonucu 13 işçi yaralanmıştır. Aksaray’ın Eskil ilçesinde, tarlaya çapa yapmaya giden iki ailenin taşındığı minibüs sürücünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 6’sı çocuk 11 kişi yaralanmıştır.Aksaray’ın Eskil ilçesinde, tarlaya çapa yapmaya giden iki ailenin taşındığı minibüs sürücünün kontrolünden çıkarak devrilmiş, 6’sı çocuk 11 kişi yaralanmıştır. Bu örneklerden de hareketle, her yıl yüzlerce tarım emekçisi yollarda hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır” dedi.

KAPSAMLI YASAL DÜZENLEME ŞART

Ağbaba, araştırma önergesinin sonunda şu ifadelere yer verdi; “Halen yasal bir düzenlemeye tabi olmayan işçileri mevsimlik işçiliğe zorlayan koşulların ortadan kaldırılması kısa vadede mümkün görünmediği için mevsimlik tarım işçileri için kapsamlı bir yasal düzenleme yapılması ve insanlık onuruna uygun, güvenli çalışma koşullarına sahip olabilmelerinin sağlanması gerekmektedir”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA