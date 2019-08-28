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“Mevsimlik işçilerin süresi 10 aya uzatılmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer,Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan mevsimlik tarım işçileri süreleri 10 ay uzatılmadığı için yarın itibariyle işsiz kalacak.

“Mevsimlik işçilerin süresi 10 aya uzatılmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer,Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan mevsimlik tarım işçileri süreleri 10 ay uzatılmadığı için yarın itibariyle işsiz kalacak.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:40
“Mevsimlik işçilerin süresi 10 aya uzatılmalı”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakanlığa bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde çalışan ve yarın itibariyle işsiz kalacak olan mevsimlik işçilerle bir araya geldi. Çakırözer, “Mevsimlik işçilerimizin çalışma süresi 5 ay 29 günden 9 ay 29 güne çıkarılmıştı. Ama  Eskişehir’deve ülke genelinde yaklaşık 47 araştırma enstitüsünde çalışan mevsimlik işçilerimizin süresi uzatılmadı. Onlarca mevsimlik işçimiz 30 Ağustos itibariyle işsiz kalacak.Okullar açılıyor, kış kapıda. Sözler tutulmalı, mevsimlik işçilerin süresi 10 aya uzatılmalı” dedi.

YÜZLERCE MEVSİMLİK İŞÇİ İŞSİZ KALACAK

CHP’li Çakırözer, Eskişehir’de Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde çalışan ve 30 Ağustos tarihi itibariyle işsiz kalacak olan mevsimlik işçilerle buluştu. Çakırözer, “Eskişehir'imizde 58, Türkiye genelinde ise mevsimlik işçi statüsünde çalışan bin 70 mevsimlik işçinin görev süreleri 9 ay 29 güne çıkarılması talebi yerine getirilmedi. Yarın itibariyle Eskişehirimizde ve Türkiye genelinde yüzlerce tarım işçisi işçi işsiz kalacak” dedi.

BAKAN SELÇUK’A ÇAĞRI: “SÖZLERİNİZİ TUTUN”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un kamu işçileriyle yaptığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mevsimlik işçiler sorununun en kısa zamanda çözüleceğini söylediğini anımsatan Çakırözer, mevsimlik işçilere verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Çakırözer, “Sayın Cumhurbaşkanı ve Bakan Selçuk mevsimlik işçilerimizin süre uzatımı için söz verdiler ama Bakanlığa bağlı araştırma enstitülerinde çalışan mevsimlik işçilerimizin durumu için bir iyileştirme yapılmadı. Şimdi okullar açılacak ama bu insanlar işsiz kalıyor. İşçilerimize verilen sözler tutulmalı. Mevsimlik işçilerimizin süreleri 5 ay 29 günden 9 ay 29 güne çıkarılmadır. Tabii ki işçilerimizin yıl boyu çalışacak şekilde planlama yapılması hepimizin en öncelikli taleplerinden biridir” dedi.

HAZİRAN AYINA KADAR İŞSİZ KALACAKLAR

İşsiz kalacak olan işçilerin İŞKUR ve TYP Programlarından yararlanamayacağını söyleyen Çakırözer, “Süresi uzatılmayan onlarca mevsimlik emekçimiz Mayıs, Haziran ayına kadar işsiz kalacaklar. Bu işçilerimiz işsizlik maaşı alamayacak, bir işe giremeyecekler. Bu işçileri çıkarıyorlar ama TYP Programıyla başka işçi daha alınıyor. Eskişehirimizde onlarca, ülke genelinde ise yüzlerce emekçimiz yarın itibariyle işsiz kalacak. Bu emekçilerimize verilen sözler tutulmalı, mağduriyetler giderilmelidir” diye konuştu.

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mevsimlik işçilerin süresi aya uzatılmalı
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