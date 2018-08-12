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“Mevsimlik işçilerin feryadını duyun artık”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında çalıştırılan mevsimlik işçilerin daimi kadroya alınması gerektiğini söyledi. Sosyal güvenceden büyük ölçüde mahrum bırakılan mevsimlik işçilerin işsizlik ödeneğinden de faydalanamadığını belirten Gürer, bazı kurumlarda bu işçilerin çalışma süreleriyle ilgili farklı uygulamaların da mağduriyet yarattığına dikkat çekti.

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“Mevsimlik işçilerin feryadını duyun artık”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında çalıştırılan mevsimlik işçilerin daimi kadroya alınması gerektiğini söyledi. Sosyal güvenceden büyük ölçüde mahrum bırakılan mevsimlik işçilerin işsizlik ödeneğinden de faydalanamadığını belirten Gürer, bazı kurumlarda bu işçilerin çalışma süreleriyle ilgili farklı uygulamaların da mağduriyet yarattığına dikkat çekti.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:53
“Mevsimlik işçilerin feryadını duyun artık”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında geçici statüde çalıştırılan mevsimlik işçilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yaptığı açıklamada, bu durumdaki işçilerin, ağır çalışma koşullarında görev yaptığını belirtti. 

KHK’YA RAĞMEN…

Çalışma usul ve esasları 5620 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta düzenlenmiş olan mevsimlik işçiler için, 24 Aralık 2017 tarihinde çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) düzenleme yapılarak, 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar artırılması kurum yöneticilerin takdirine bırakıldığını hatırlatan Gürer, ancak bazı kurumlarda mevsimlik işçilerin halen 5 ay 29 gün çalıştırıldığını ifade ederek KHK ile çalışma sürelerinin 4 ay uzatılması hakkından yararlanamadıklarını ifade etti. 

AKP, MEVSİMLİK İŞÇİLERİN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mevsimlik işçilerin yıllık çalışma sürelerinin 2006 yılında kısaltıldığını anımsatan Ömer Fethi Gürer, bu kapsamdaki işçilerin çalışma sürelerinin, 2006 yılından sonra 5 ay 29 güne indirildiğini hatırlattı.  

Gürer, “Geçtiğimiz ay Aralık ayında çıkartılan KHK ile kamu kurumlarında çalışan mevsimlik işçilerin çalışma sürelerine 4 ay daha ilave edilmesiyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Ancak, özellikle  kamuda ve KİT’lerde mevsimlik işçilerin halen 5 ay 29 gün çalıştırıldığı görülmekte. Mevsimlik işçilerin yıllık çalışma sürelerinin uzatılmasıyla ilgili düzenleme tüm kamuda ve KİT’lerde aynı şekilde uygulanmadı. Esasen tüm mevsimlik işçiler doğrudan kadroya alınmalıdır. Yıllardır mevsimlik işçi adı altında güvencesiz bir şekilde, hak ettiği verilmeden çalıştırılan binlerce işçi var. Bu işçiler çalıştıkları kurumlarına doğrudan kadro verilerek alınmalılar. Mevsimlik işçinin kaderi amirin kararına bırakılmadan  doğrudan kadro verilmelidir. Zaten zor şartlarda hayatlarını idame ettiren bu işçilerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerekiyor” dedi. 

MEVSİMLİK İŞÇİLER DE DAİMİ KADROYA ALINMALI 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hem 5 ay 29 gün hem de 9 ay 29 gün çalıştırılan mevsimlik işçilerin maaşlarından işsizlik sigorta primi kesilmesine rağmen, bu işçilere işsiz kaldıkları dönemlerde işsizlik ödeneği verilmiyor olmasıyla ilgili sorunun halen çözüme kavuşturulmadığını da ifade ederek, “Mevsimlik işçiler çok ağır koşullarda ve zor şartlar altında kamu kurumlarında çalıştırılmaktadır. Mevsimlik işçiler arasında çalışma süreleri bakımından bazı kurumlarda farklı uygulamalar olması kabul edilemez. Esasında, kamu kurumlarında çalışan mevsimlik işçilerin tamamının daimi kadroya alınması, sosyal güvencelerinin aynı işi yapan kadrolu işçiler kadar olması ve bu işçilerin de işsiz kaldıkları süre içinde işsizlik ödeneğinden yararlandırılması için bir düzenleme yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.08.2018 14:24
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Ömer Fethi GürerChpMevsimlik IşçilerKamu Kurumu Mevsimlik Işçi
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gül 59 dakika önce

Ne olur sesimizi duyurun
Bizde işsiz kalmayalım lütfen
devamlı iş istıyoruz kadrolu işimiz olsun ne olur

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