“Mevsimlik işçiler insani koşullarda yaşamaktan mahrum”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yanıtlanması istemiyle, “Mevsimlik tarım işçilerinin taşınma koşulları neden yeterince denetlenmiyor? 2013 yılı 433 işçi, 2016'da 442 işçi tarım işçisi olarak yollarda can verdi. 2017 ve 2018 yıllarında işçilerin ulaşımları sırasında kaç kaza yaşanmış ve bu kazalar sonucu kaç kişi yaşamım yitirmiştir? 24 Mart 2010 tarihli "Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Genelgesi" ve 19 Nisan 2017 i tarihli Mevsimlik Tarım işçileri ile ilgili çıkarılan "Başbakanlık Genelgesi" neden gereği gibi uygulanmıyor? Özellikle taşınma, barınma, çocuk eğitimi ve hijyen yaşam olanakları sağlanıyor mu?” şeklindeki sorularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yöneltti.

“BAKAN MEVZUATI GÜZEL ANLATIYOR AMA UYGULAMADA TÖKEZLİYOR”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra zümrüt Selçuk, “2017/6 sayılı 'Mevsimlik Tarım İşçileri’ konulu Başbakanlık Genelgesi, 19/4/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Genelgenin 9 uncu maddesinde "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından işçilerin göç döneminde yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla; göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri artırılacak, araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılacak ve gerekli bütün tedbirler alınacaktır. Ayrıca, münhasıran mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmamaları sağlanacaktır." hükmüne yer verilmiştir.

Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte giden vatandaşlarımızın bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut sorunlarının tespiti ile bu sorunların giderilmesi amacıyla "Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi" konulu 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi 24.03.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

24.03.2010 tarih ve 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesini takiben Bakanlığımızca "Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP I)" yürütülmüştür.

Daha sonra, 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesinin mevsimlik tarım işçilerimizin yaşadığı sorunların Genelge ve proje deneyimi ile yeniden ele alındığı ve ilgili kurumların bu alandaki görev tanımlarının netleştirildiği 2017/6 sayılı "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Başbakanlık Genelgesi 19/4/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygulamanın başlangıcı 2010 yılma dayanmakla birlikte 2017 yılından bu yana mevsimlik tarım işçiliği yoğunluğunun yaklaşık %70'ini oluşturan 9 ilde pilot uygulama başlatılmıştır. Valilikler tarafından hazırlanan yıllık eylem planı kapsamında bu illere mevsimlik tarım işçilerinin temel ihtiyaçlarım karşılayan, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyetlere ilişkin imkân sunulan elektrik, su, kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim alanları oluşturmak üzere ödenek tahsisi yapılmıştır.

Öte yandan, Valiliklerce oluşturulan geçici yerleşim alanlarında eğitim merkezleri ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimden kopmasının önüne geçilmesi ve işçilerin kamu hizmetlerinden yararlanmalarının kolaylaştırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlanmıştır” yanıtını verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Mevsimlik tarım işçilerinin çok kötü koşullarda yaşadıklarını belirtti. Bakanın, Niğde, Konya, Aksaray gibi illerde mevsimlik tarım işçilerinin barınma ve taşınma koşullarını bir gün yerinde denetlemesi gerektiğine dikkat çeken Gürer, “Bakan mevsimlik tarım işçilerinin koşullarını yerinde görürse, oradaki yaşamın ve koşulların örtüşmediğini, kağıt üzerinde kalan kararlarla insanların yaşamı hiçe sayılarak barınma ve taşınma sağlandığını görecektir” dedi.

Bakanın “Valiliklerce oluşturulan geçici yerleşim alanlarında eğitim merkezleri ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimden kopmasının önüne geçilmesi ve işçilerin kamu hizmetlerinden yararlanmalarının kolaylaştırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlanmıştır” ifadesini eleştiren CHP’li Gürer, “Bakan’ın bu anlattıkları hangi ilde hangi merkezde acaba. Binlerce işçi çocuğu okulsuz, sağlıksız, sorunlu.. Gerçeğin çarpıtılması anlaşılır bir durum değil. Anadolu’nun her yeri çadır kent dolu. Tuvaletleri uyduruk bir yapı. Çocuklar sağlıksız koşullarda yaşam sürdürüyor. Su ve elektriğe ulaşırlarsa mutlular. Güvencesiz hatta kayıt dışı binlerce kişi, mevsimlik işçi olarak çalışıp yaşama tutunmak için uğraş veriyor” dedi.

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