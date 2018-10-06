'Mevsimlik işçiler 9 ay 29 gün çalışabilmeli'

CHP’li Güzelmansur yılın yarısını iş, ekmek ve gelecek kaygısıyla geçiren ve sayıları 23 bini aşan mevsimlik işçilerin sorunlarını ve taleplerini TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a iletti.

Mevsimlik işçilerin çalışma süreleri ile ilgili son düzenlemenin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer aldığını hatırlatan Güzelmansur şunları söyledi: “Ancak bu kararnamede yer alan düzenleme mevsimlik işçileri hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü burada mevsimlik işçilerin yıllık çalışma süresi 9 ay 29 güne çıkarılmamıştır. Mevcut uygulamada 5 ay 29 gün olan çalışma süresini 4 aya kadar uzatma noktasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Mevsimlik işçi çalıştıran idare, kurum veya kuruluş sürenin uzatılması için talepte bulunduğunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu talebi reddebiliyor ya da daha kısa bir uzatma süresi belirleyebiliyor. Bu şekliyle düzenleme ekonomik sorunlarla mücadele eden, gelecek kaygısı içinde yaşayan mevsimlik işçilerin ve ailelerinin sorunlarının çözümünden ve haklı taleplerinin yerine getirilmesinden oldukça uzaktır.”

Mevsimlik işçinin kaderi Bakanlığın onayına terkedilmemeli

Önergesinde mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayına tabi tutulmadan ve tam olarak 9 ay 29 güne çıkarılması için bir çalışma yapılıp yapılmadığını soran CHP’li Güzelmansur’un Bakan’a yönelttiği diğer sorular şunlar: