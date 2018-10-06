'Mevsimlik işçiler 9 ay 29 gün çalışabilmeli'

CHP’li Güzelmansur yılın yarısını iş, ekmek ve gelecek kaygısıyla geçiren ve sayıları 23 bini aşan mevsimlik işçilerin sorunlarını ve taleplerini TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a iletti.
Mevsimlik işçilerin çalışma süreleri ile ilgili son düzenlemenin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer aldığını hatırlatan Güzelmansur şunları söyledi: “Ancak bu kararnamede yer alan düzenleme mevsimlik işçileri hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü burada mevsimlik işçilerin yıllık çalışma süresi 9 ay 29 güne çıkarılmamıştır. Mevcut uygulamada 5 ay 29 gün olan çalışma süresini 4 aya kadar uzatma noktasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Mevsimlik işçi çalıştıran idare, kurum veya kuruluş sürenin uzatılması için talepte bulunduğunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu talebi reddebiliyor ya da daha kısa bir uzatma süresi belirleyebiliyor. Bu şekliyle düzenleme ekonomik sorunlarla mücadele eden, gelecek kaygısı içinde yaşayan mevsimlik işçilerin ve ailelerinin sorunlarının çözümünden ve haklı taleplerinin yerine getirilmesinden oldukça uzaktır.”
Mevsimlik işçinin kaderi Bakanlığın onayına terkedilmemeli
Önergesinde mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayına tabi tutulmadan ve tam olarak 9 ay 29 güne çıkarılması için bir çalışma yapılıp yapılmadığını soran CHP’li Güzelmansur’un Bakan’a yönelttiği diğer sorular şunlar:
- 696 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden bu yana bünyesinde çalışan mevsimlik işçilerin yıllık çalışma süresinin 9 ay 29 güne uzatılması için kaç idare, kurum veya kuruluş talepte bulunmuştur. Bu taleplerin idare, kurum/kuruluş adı, kapsadığı mevsimlik işçi sayısı gibi detayları nedir?
- Çalıştırdığı mevsimlik işçilerin yıllık çalışma süresinin 9 ay 29 güne çıkarılması için talepte bulunan kurum veya kuruluşlardan hangilerine, ne şekilde onay verilmiştir?-
- Son 5 yılda, 5620 sayılı Kanun kapsamında idare, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan mevsimlik işçi sayıları çalıştıkları yerler ve yıllar itibarıyla nedir?