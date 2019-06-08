Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLIN
7.4265
EURO
6.5701
Metresini VIP'den Uçağa Bindiren Milletvekili!
Osman Gülen Öldürüldü!
8 Ay Önce Ekonomi Konuşma Diyen Kişi, Evime Ekmek Götüremiyorum Diyerek Ağladı!
Erdoğan'dan 20 Bin Atama ve İşsizlik Açıklaması
Sağlık Personellerine Müjde!

Metresini VIP'den Uçağa Bindiren Milletvekili!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve ona eşlik edenlerin yaşadığı VİP krizini yorumladı.

Metresini VIP'den Uçağa Bindiren Milletvekili!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve ona eşlik edenlerin yaşadığı VİP krizini yorumladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:10
Metresini VIP'den Uçağa Bindiren Milletvekili!

Fatih Altaylı, Habertürk'te "VİP midir, ÇÜK müdür her ne ise" başlığıyla yayımlanan yazısında "Allah selamet versin, Sevgili Bekir Coşkun isim takmıştı VİP’e. ÇÜK derdi" ifadesini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"Çok Ünlü Kişi’nin kısaltması olarak.

Yıllarca bu ÇÜK’lerle dalga geçti Bekir abi.

Tahmin edemezdi bu ÇÜK’ün Türk siyasetinde gün gelip çok önemli bir mesele haline geleceğini.

Benim de birkaç kez ÇÜK olmuşluğum, VİP’ten geçmişliğim vardır.

Bazen bakanlarla ya da milletvekilleri ile davetli olarak bir seyahate gideceğimiz zaman önceden uyarılırız, 'Beyefendi ile birlikte VİP salonundan geçiş yapacaksınız' diye.

Diğer davetli gazeteci ya da halkla ilişkilercilerle birlikte VİP’ten geçeriz.

Ne farkı var derseniz farkı şu.

Abartılı dekore edilmiş birkaç oda, odaların ortasında gelen yolcuların check in denilen uçağa biniş işlemlerini yapan bir banko.

Bir de odalarda çay servisi.

Vallahi de billahi de uçağa normal yollardan binmeyi tercih ederim.

Vatandaş gibi

Hiç değilse paranla bir sandviç alırsın, bir kahve, bir çay içersin.

Hele hele İstanbul ve Ankara dışındaki VİP salonları tam yol geçen hanıdır.

Ne giren bellidir ne çıkan.

Bakın yemin ediyorum, metresini VİP’ten uçağa bindiren milletvekili görmüşlüğüm vardır.

VİP’lerde görevli personel bile canından bezmiştir.

Kim ÇÜK, kim ÇÖK bilemezler.

Abuk sabuk herkes oradadır.

Herkes kendince çok önemlidir.

Ekrem İmamoğlu’nu Ordu’da VİP’e almamışlar.

Vali demiş ki, 'Almayın'.

Açık söyleyeyim, İmamoğlu değil de başkası gelip VİP’ten uçağa bineydi Ordu’da Vali'nin umurumda bile olmazdı.

Ama uçağa binmek isteyen İmamoğlu olunca Vali Bey’in aklına 'Dur ulan bu İmamoğlu buradan binme hakkına sahip değil' diye gelivermiş.

Kural mı?

Kural.

VİP’lerin halini bilmesek Vali haklı.

Hem de yüzde bin.

İmamoğlu haklı mı?

Milletvekili davet ettiyse pek çokları gibi VİP’i kullanabilir elbet.

Ama kullanmasa daha iyi.

Ne gerek var.

Hiçbir gereği yok.

Hele herkes açığını kollarken.

Gitme bile VİP’e.

Davet etseler, hatta Vali bizzat davet etse gitme, 'Ben vatandaşımla aynı kapıdan binerim. Hakkım olmayanı istemem' de.

Düşme hataya.

Hatta düşme tuzağa.

Üstüne bir de Vali'ye hakaret etmiş.

Duymadım ama öyle diyorlar.

Bir açıdan hoşuma gitti.

'Yahu normal bir insan bu kadar sinirleri alınmış gibi davranamaz' diyordum hep.

Sinirleri varmış.

Hoşuma gitti.

Ama siyasette İmamoğlu’nun verdiği mesajları veriyorsan...

İşin zor.

Hak edene bile sövemeyeceksin.

Başkası yaparsa 'Lafını sakınmayan, güçlü lider' olur.

Sen yaparsan 'Vay terbiyesiz'."

Anahtar Kelimeler:
metresini vıp den uçağa bindiren milletvekili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binali Yıldırım'dan kadro isteyen işçiye Şok Sözler!
Binali Yıldırım'dan kadro isteyen işçiye Şok Sözler!
Adalet Bakanı Gül'ü dinleyenlere 350 Dolar dağıtılacak!
Adalet Bakanı Gül'ü dinleyenlere 350 Dolar dağıtılacak!
Sınavsız memur yapılmışlar !
Sınavsız memur yapılmışlar !

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim