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Metin Külünk: ''Büyük kriz geliyorum diyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AK Parti eski İstanbul milletvekili Metin Külünk, İran’dan gelen göçe ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu ve "Büyük kriz geliyorum diyor" ifadelerini kullandı.

Metin Külünk: ''Büyük kriz geliyorum diyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AK Parti eski İstanbul milletvekili Metin Külünk, İran’dan gelen göçe ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu ve "Büyük kriz geliyorum diyor" ifadelerini kullandı.

08 Kasım 2019 Cuma 15:45
Metin Külünk: ''Büyük kriz geliyorum diyor''

Ülkemizde de her geçen yıl daha hararetli şekilde tartışılan göç, etkisini farklı alanlarda hissettirmeye devam ediyor. 2018’de Türkiye’ye göç eden yabancı uyruklular vatandaşlıklarına göre incelendiğinde, 110.315 kişi ile Irak vatandaşları birinci sırada geliyor. Irak’ı, Afganistan, Suriye, Türkmenistan ve İran vatandaşları izliyor.

İran’da özellikle ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilip ambargoları geri getirmesiyle birlikte ekonomi tam anlamıyla çöküşe doğru ilerliyor ve bu da Türkiye’ye gelme talebini daha çok artıyor.

“BÜYÜK KRİZ ‘GELİYORUM’ DİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında siyaset yapan Metin Külünk, İran’dan gelen göçe ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu.

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, sosyal medyada “Dikkat. Türkiye kuzey doğudan gelecek göçe karşı ciddi şekilde hazırlanmalıdır. İkinci en büyük sınır komşumuz olan İran üzerinden gelebilecek dev göçe karşı kriz temelli çalışma yapılması ve tedbir alınması gerekmektedir. Görünen köy klavuz istemez, büyük kriz ‘geliyorum’ diyor” mesajını yayımladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiRecep Tayyip ErdoğanIranMetin KülünkGöç
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