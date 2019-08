"Meslektaşlarımız atama beklerken bu görevlendirmeleri kabul etmiyoruz"

Binlerce ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi ve veteriner hekimin atama beklediğine dikkat çeken Ayhan Barut, müşavir ve danışmanlara ikinci bir maaş avantajı sağlayan bu görevlendirmeleri kabul etmediklerini vurguladı.

KURULU VE GÖREVİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın daimi kurullarından birisi olan Yüksek Komiserler Kurulu'nun (YKK) yasal statüsünü anlatarak şöyle konuştu:

"Bu Kurul, At Yarışları Hakkında 6132 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliği'nin 5inci maddesi uyarınca Bakan tarafından, tercihen at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, üniversite mezunu ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki şartları taşıyan kişiler arasından seçilen dokuz kişiden teşekkül eder. Yüksek Komiserler Kurulu'nun görev ve yetkileri, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinde belirtilmiş olup, ülkemizde 6132 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan at yarışları ve bu yarışlar üzerine tertip edilen müşterek bahisler, at ıslahı ve atçılığın teşvik edilmesi ile safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü işlemleri konusunda çalışmalar yapmaktadır."

"MÜŞAVİR VE DANIŞMAN GÖREVLENDİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Yüksek Komiserler Kurulu ile ilgili son dönemde görev ve yetkilerinin dışında bazı olumsuz değerlendirmelerin yapıldığını aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Kurulun kuruluş amacı ile görev ve yetkileri bu şekilde iken son günlerde kurulun oluşumundan kurul üyelerine ve kurulda görevlendirilen müşavir ve danışmanlara ilişkin bazı olumsuz değerlendirmeler kamuoyunda yer almaktadır. Yazılı, görsel ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu bilgilere göre; Kurula zaten bakanlıkta görevli, bakan, bakan yardımcıları ve üst düzey yöneticilerle çalışan insanların bu görevlere atanarak ikinci bir maaş elde ettikleri ve at yarışları, at ıslahı, atçılığın teşvikine ilişkin hiçbir bilgi, deneyim ve çalışma içinde olmadıkları ifade edilmektedir. Ülkemizde işsizliğin had safhaya ulaştığı, üniversite mezunu gençlerimizin işsiz kaldığı, tarım alanında dirsek çürütmüş genç beyinlerimizden Ziraat Mühendisleri, Gıda Su Ürünleri Mühendisleri, Veteriner Hekimler iş beklerken kurul bünyesinde haksız kazanç sağlanan bu görevlendirmeleri kabul etmek mümkün değildir."

BU SORULAR YANIT BEKLİYOR

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, soru önergesinde şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

"1. Yüksek Komiserler Kurulu kimlerden oluşmaktadır?

2. At Yarışları Yönetmeliği’nde özellikleri sıralanarak kurulması istenen Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörülüğü kurulmuş mudur? Koordinatör kimdir ve yönetmelikte sıralanan kriterlere sahip midir?

3. YKK başkan ve üyelerinin at yetiştirme, ıslahı ile alana ilişkin diğer konulara dair eğitimleri, bilgi, tecrübe ve deneyimleri nelerdir?

4. Son bir yılda YKK’na atanan kişi sayısı kaçtır? YKK’da görevlendirilmiş müşavir, danışman ve başka ünvanlarda kaç kişi görev yapmaktadır? Kurulda müşavir ve danışman olarak görev yapan kişiler kimlerdir? Bu kişilere maaş ve özlük hakları bakımından yapılan ödeme nedir? Bu kişilerin at yarışları, at yetiştirme ve ıslahı ile ilgili eğitimleri, bilgi beceri ve tecrübeleri nedir?

5. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli ve bazı bakan yardımcıları ile kimi üst düzey bakanlık yöneticilerinin “özel kalem müdürü, özel kalem müdür yardımcısı, bakanlık şoförü, bakan danışmanı, protokol müdürü, YKK üyesi kardeşi… v.b.ö gibi zaten bakanlık bünyesinde görev yapan kişilerin YKK bünyesinde müşavir yada danışman olarak görev yaptıkları doğru mudur?

6. Hipodromlarda da nitelikli vasıflı, liyakatlı insanlar çalıştırılmayarak, tarım il müdürlüğünde görevli ve bakanlıkta torpili olan personellerin görev yaptığı iddia edilmektedir. Bu hususta makamınızca bir inceleme ve denetim yapılması sözkonusu olacak mı?

7. Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz ve işsizlik koşullarının bu denli yüksek olduğu bir ortamda ilgili bakanlıkta yapılan bu haksız kazanç görevlendirmeleri için adli, idari ve cezai herhangi bir işlem yapılacak mı?

8. Yukarıda ifade edilen “ballı atamalaraö son verip, tarımın her alanında eğitimli genç beyinlerimiz olan Ziraat Mühendisleri, Gıda ve Su Ürünleri Mühendisleri, Veteriner Hekimleri ile tekniker ve teknisyenleri ne zaman atayacaksınız?"

