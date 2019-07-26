Meslek Liseleri Çağın Gerisinde Eğitim Veriyor!

Türkiye’de meslek okullarının sayısının hızla arttığını belirten Şahin, verilen eğitimin niteliği ve özellikle atölye ve laboratuvarların eğitim-öğretime uygun donanıma sahip olmamasının önemli bir şikayet konusu olduğunu ifade etti.



CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, meslek okullarından mezun olan öğrencilerin iş hayatına uyum sağlayacak yeterli donanımı eğitim-öğrenim hayatları boyunca sağlayamamalarının sonucunda ülkemizde nitelikli ara eleman ihtiyacı konusunda bir boşluk yarattığına dikkat çekti.

MESLEK LİSELERİNDEN 250 MİLYON GELİR ELDE EDİLDİ



Mesleki ve teknik eğitimin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayabilmesi ve küresel rekabette yer alabilmesi açısında büyük önem taşıdığını söyleyen Şahin, “Sahip olduğumuz genç nüfus ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü dikkate alındığında meslek liselerinin önemi daha da artmaktadır. Yapılan araştırmalar mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinden 2018 yılında 250 milyon lira gelir elde edildiğini ortaya koymaktadır.” dedi.

TERCİH EDEN ÖĞRENCİ ARTIYOR, NİTELİK VE KALİTE İYİLEŞTİRİLMİYOR



Mesleki ve teknik eğitim veren okulları seçen öğrenci sayısının hızla arttığına dikkat çeken Şahin, “Meslek okullarında iş dünyasının beklentilerini karşılayacak nitelikte teknolojik gelişmelere uygum sağlayabilen bir eğitim sistemi olmadığı gibi eğitimlerin verildiği okullarda yeterli iyileştirmeler yapılmamakta, laboratuvarlar çağın gereklerine uygun bir şekilde yenilenmemekte, mezun olanların birçoğu alanlarında iş bulamamaktadır. Bu okullarda verilen eğitimin niteliği ve kalitesinde yeterli iyileştirmelerin yapılmaması konusunda şikayetler artmakta.” açıklamasını yaptı.



MEZUN GENÇLERİN YÜZDE 55’İ HİÇ ÇALIŞMAMIŞ



Meslek okullarından mezun olan öğrencilerin işsizlik sorunu ile karşı karşıya olduğunu ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı raporu hatırlatan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, “Meslek liselerinden son 10 yılda mezun olan gençlerimizin yüzde 55’i hiç çalışmadığını belirtirken sadece 22’si çalışabilmekte, iş bulanların yüzde 80’i asgari ücret ve altında bir ücret karşılığında çalışabilmekte. Meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmı eğitim sonrasına ilişkin olarak sektörde yeterli ücretin verilmemesi, çalışma şartlarının ağır olması, sosyal statünün düşük olması, bulunulan bölgede alana yönelik iş imkânının olmaması ve mesleki yeterlilik kazandırılamaması sorunları olduğunu ifade etmektedir.” dedi.

YETERLİ FİZİKİ ALTYAPI YOK



Birçok meslek okulunun çağın gerisinde kaldığına değinen Suzan Şahin, yapılan araştırmalarda fiziki altyapı yetersizliği, atölye ve laboratuvarların eğitim ve öğretime uygun donanıma sahip olmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile meslek okulları arasında işbirliğinin sağlanamadığının görüldüğünü söyledi.

MESLEK OKULLARI GELİŞTİRİLMELİ



Meslek okullarının sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden CHP’li Şahin, nitelikli ara eleman işgücü ihtiyacı çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, okulların fiziki altyapılarının iyileştirilmesi, atölye ve laboratuvarların teknik donanımlarının çağın gereklerine uygun hale getirilmesi, bu okullardan mezun olan öğrencilerin mezun oldukları alanlarda istihdam olanaklarının arttırılması ve geliştirilmesinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması konusunda araştırma önergesini meclis başkanlığına verdiğini belirtti.



Ayrıca konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdiğini belirten Suzan Şahin, bakana şu soruları sordu:



Türkiye’de kaç meslek lisesi vardır? Bunların kaçı yeterli donanıma sahiptir? Meslek liselerinin atölye laboratuvarlar eğitim-öğretime uygun donanıma sahip midir? Atölye ve laboratuvarlardaki malzemeler çağın gereklerine ve dijital dönüşüme uygun malzemeler bulunmakta mı? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

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