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Meral Akşener'den son dakika 'adaylık' açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Afyon'daki çalıştayı sırasında yaşanan gerginliklerden sonra istifa ettiğini açıklamıştı.

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Meral Akşener'den son dakika 'adaylık' açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Afyon'daki çalıştayı sırasında yaşanan gerginliklerden sonra istifa ettiğini açıklamıştı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:13
Meral Akşener'den son dakika 'adaylık' açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Afyon'daki çalıştayı sırasında yaşanan gerginliklerden sonra istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa eden Meral Akşener'in çalıştayın düzenlendiği otelden ayrılmaması için partililer Meral Akşener'in aracının önünü kesmişti.

Daha sonra Meral Akşener resmi Twitter hesabından bir daha aday olmayacağını ilan ederek merak edilen soruyu cevapladı.

İyi partililer Meral Akşener'in evinin önünde nöbet tutmaya başladı ve tekrar genel başkan adayı olmasını istedikerini belirtti. İyi parti yönetim kadroları da toplu imza ile Meral Akşener'in tekrar genel başkan adayı olması istediklerini söylemişlerdi.

Meral Akşener'den son dakika adaylık açıklaması geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir açıklama yaparak ‘Kurultayda aday olmama kararım kesindir’ dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.07.2018 11:19
Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerAdaylıkIyi Parti
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