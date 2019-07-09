Meral Akşener'den MHP'ye: Terörle aranıza mesafe koyun!

Akşener'in konuşmasından bölümler şöyle:

"İyi Parti grup toplantıları milletin nabzının attığı yerdir. Burada söylenmesi gereken ne varsa söylenir, milletin acısı dile getirilir, burada çözüm üretilir, yol gösterilir, eğrinin, yanlışın karşısında durulur. Burada iftira atılmaz, küfür edilmez. Bizim siyaset anlayışımız budur. Küçük hesap yapmıyorsak bunları bilmediğimizden değil Allah’tan korkuyoruz, milletten utanıyoruz. Biz düz yürüyeceğiz. Milletimiz de bu yüzden yanımızda olacak."

"Madımak'ta yakıldık, Başbağlar'da vurulduk"

"Madımak'ta yakıldık, Başbağlar'da vurulduk. Milletimizin birliğine kasteden alçakça katliamları bir kez daha lanetliyorum. Allah yezitlere de nemrutlara da fırsat vermesin."

"Erdoğan zulme seyirci kaldı"

"Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize yönelik zulmü gündeme getirmesini istemiştik. Bir kez daha gördük ki zulüm gören Türk ise Erdoğan sessiz kaldı; bir de iyiler dedi. Sayın Erdoğan zulme seyirci kalmakla yetinmeyip, bir de alkış mı tuttu?"

Akşener'den MHP'ye: Terörle aranıza mesafe koyun

"Terörist başı ile mektup arkadaşı olanların şimdi HDP ile ağız birliği edip partimize saldırmaları çok manidar. Biz terörist mektubuna güzelleme yapılmaz dedik. Biri MHP diğeri HDP yöneticileri olmak üzere iki yerden tepki geldi. Mektup arkadaşlığıyla başlayan sürecin geldiği yere bakar mısınız. Buradan MHP yöneticilerine sesleniyorum; terörle aranıza mesafe koyun."

"HDP Grup Başkanvekili'nin hesabı da Nasrettin Hoca hikayesi gibi. Madem HDP seçmeni bizi desteklediyse HDP'ye kim oy verdi? Bizim bu matematik hesaplarından beynimiz yandığı için bir demokrasi mücadelesi verdik ve bir parti kurduk ama görünüyor ki Sayın Bahçeli'nin yeni kurbanı Fatma Hanımdır. İktidarı ile muhalefeti ile bugün bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Onların tek başlarına tabloyu değiştirmeye güçleri yetseydi bugüne kadar yapılan seçimlerde değiştirirlerdi. Siyasette tabloyu İyi Parti değiştirdi. Bu başarımızın başkalarına ciro edilmesine müsaade etmeyiz."

"17 yıllık tiyatronun perdesi İstanbul'da kapandı. Millet son sözü söyledi. Bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlar gidecek. Kimsenin izzetine şerefine söz etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Milletimiz mutlu, ülkemiz huzurlu, Türkiye İyi olacak. 82 milyonun el ele verince çözemeyeceği sorun yoktur. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. er ya da geç o bayram sofrasında buluşacağız."

"Ekonomiyi zam yağmuruyla düzelteceklerini sanıyorlar."

"Türkiye 200 lirasında 100 dolar kaybetmiş. Bunun adı da ekonomik başarı öyle mi? Hadi oradan be. Milletin canını çıkardınız. Sayın Erdoğan ve damadı son dönemde yapısal reform lafını dillerinden düşürmüyor ama kendilerinden önce yapılanları yıkmada sınır tanımıyorlar. En güzel yapısal reformlardan biri de Merkez Bankası’nın bağımsızlığıdır. Cuma gecesi KHK ile Çetinkaya’yı görevden aldılar. Böylece Türkiye’nin AKP öncesi bir başka kazanımı da tarihe karıştı. MB Başkanı’nı neden görevden aldılar? Çünkü damadın açıkladığı bütçe açığı hedefinin ilk altı ayda doldurdu. Belli ki o parayı seçim öncesinde çar-çur ettiler. Şimdi ise gözlerini ihtiyat akçesine diktiler. Buna karşı çıkan bürokratı da yoluma taş koyma diye görevden aldılar. Yapısal erozyonlara neden olarak devletin itibarını daha da yok etmeyin. Damadın görevden almanız gerektiğini görün."

Ayrıntılar geliyor...

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