Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin ilk açıklama geldi.



Yaşananlara çok sert tepki gösteren Akşener, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin’e iyi gelecek'' ifadelerini kullandı.