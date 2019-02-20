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Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin ilk açıklama geldi.

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin ilk açıklama geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:18
Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin ilk açıklama geldi.
 

Yaşananlara çok sert tepki gösteren Akşener, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin’e iyi gelecek'' ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.02.2019 12:45
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