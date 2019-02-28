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Meral Akşener'den Flaş HDP Çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'ye sert bir dille yüklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği HDP = PKK söylemini eleştiren Akşener " eğer HDP = PKK diyorsanız gereğini yapmalısınız" diyerek üstü örtülü bir şekilde HDP'yi kapatın mesajı verdi.

Meral Akşener'den Flaş HDP Çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'ye sert bir dille yüklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği HDP = PKK söylemini eleştiren Akşener " eğer HDP = PKK diyorsanız gereğini yapmalısınız" diyerek üstü örtülü bir şekilde HDP'yi kapatın mesajı verdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:13
Meral Akşener'den Flaş HDP Çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'ye sert bir dille yüklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği HDP = PKK söylemini eleştiren Akşener " eğer HDP = PKK diyorsanız gereğini yapmalısınız" diyerek üstü örtülü bir şekilde HDP'yi kapatın mesajı verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

"HDP = PKK DİYORSANIZ GEREĞİNİ YAPMALISINIZ"

"Bu arkadaşlar rahat belediye başkan koltuklarında otururken, terör mücadelesini yapan kişiyim ben" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Onun için Gabar Dağı'nı hayatında görmeyen, Cudi'nin nerede olduğunu haritada gösteremeyeceklerin bize akıl yürütmesine ihtiyacımız yoktur. Ama şimdi burada sizleri uyarmak isterim ki 21 Mart nevruz. Nevruzla ilgili buradan iktidarı uyarıyorum. Önlem alınız. 21 Mart için Türkiye'de önlem alın ki insanımızı birbirine düşüren bir tavır tutum ve eylemle karşılaşmayalım. Bizle uğraşmayı bırakın. Eğer 'HDP eşittir PKK' diyorsanız gereğini yapmalınız. 'Tavşana kaç tazıya tut' hikayesini bu millet artık yutmuyor."

"BU BİR YEREL SEÇİMDİR, KİMSEYLE TERS DÜŞMEYİN"

Buradaki konuşmasında Akşener, "Bu bir yerel seçim. Yerel seçimlerin özelliği; adayların hizmetlerinin, projelerinin yarıştığı ve sizlerin hangi adayın daha iyi hizmet edeceğine vereceğiniz kararla belediye başkanının seçileceği seçimlerdir. 1 Nisan günü aynı yerlerden alışveriş etmeye devam edeceksiniz. Aynı bakkaldan alışveriş etmeye devam edeceksiniz. Kapı komşunuzla başınız derde girse onunla helalleşeceksiniz. Onun için hiç kimseyle ters düşmeye, gönül kırmaya değmez" dedi.

"ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'Yİ YAN YANA KORKU GETİRDİ"

Seçime yönelik ittifak konusuna değinen Akşener, "Şimdi yeni bir moda var. Kendileri ittifak kurdu. Onlar kurdu biz de kuralım, dedik; ama onlar kuracak, biz kurmayacakmışız. Arkadaşların emrini anlayamadık. Dolayısıyla 2 siyasi parti ittifak kurduk, güç birliği yaptık ve yola çıktık. 'Cumhur ittifakı'na oy veren her kardeşim başımızın tacıdır. Sizi bir araya getiren nedir? İkisi de sözlerinin arkasındaysa ne getirdi bu şahısları yan yana? Korku getirdi. Onun için de uydurdular bir 'beka'. Şimdi bu riyakarlığı vatandaş yutmuyor; ama bizleri çekmek istedikleri o çukura düşmeyeceğiz. Biz sabredeceğiz. Ekonomiyi konuşacağız. Tanzim satış mağazaları 81 ile götürülmek zorunda. Ankara'nın canı can da Edirne'nin, Bitlis'in canı patlıcan mı? Her yere götürün" diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.02.2019 22:51
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meral akşener den flaş hdp çıkışı
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