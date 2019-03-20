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Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı’na klipli cevap!

İYİ Parti'den, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderleri Meral Akşener arasında yaşanan "hapishane" polemiğine klipli yanıt geldi. İşte 'Daha Yeni Başlıyorum' isimli o klip...

Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı’na klipli cevap!

İYİ Parti'den, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderleri Meral Akşener arasında yaşanan "hapishane" polemiğine klipli yanıt geldi. İşte 'Daha Yeni Başlıyorum' isimli o klip...

20 Mart 2019 Çarşamba 15:23
Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı’na klipli cevap!

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kastederek  “Birileri şuan cezaevinde süre dolduruyor aynı yola sen de düşebilirsin. Neden? Cumhurbaşkanı’na iftira atamazsın. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak” demiş, Akşener de bu sözlere “Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun Erdoğan? Ben 28 Şubat’ın tanklı tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan” diye yanıt vermişti.

KLİPLİ YANIT GELDİ

Bu polemiğin ardından İYİ Parti kanadından ‘klipli yanıt’ hamlesi geldi. ‘Daha Yeni Başlıyorum’ isimli klipte. sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar sebebiyle sorgulanan gençler işlendi. Klibin finalinde ise korku duvarının yıkıldığı görüldü.

İYİ Parti'nin resmi youtube kanalından yayınlanan video klip kısa sürede onbinlerce kez izlendi.

İYİ Parti’nin “Daha yeni başlıyorum, gençlerle geliyorum” mesajını verdiği şarkının sözleri ise şöyle;

Daha Yeni Başlıyorum

Gel otur bi konuşalım
Bak bu kez ben de sakinim
Elini görünür bir yere koy
Tüm oyunlarına hakimim
Bir nefeste çaldın
Tüm emekleri şahidim

Ama zilin sesini duydun
Bak ikinci raund başladı
Sen deliye çattın oğlum
Anlatsın arkadaşların
Tozumu silktim, dişimi sıktım
Yine çatıldı kaşlarım

Herkes için var mı kelepçen?
Hesap eder misin?
Yalan sıkan silahların da
Bir gün biter mermisi
Direndiğin ben değilim uyan!
Hayatın ta kendisi

Ben hala yürüyorum
Bak karşındayım
İnadına büyüyorum
Yolun başındayım

Sakin ol efendi ol
Gözümde yok ne sağ ne sol
Benim derdim yarınım
Geçmişe de sana da yol
Ne bitmez zehirmiş içindeki
Düşümden defol

Bizde sabır çok aslan kahvaltıda yumruk yeriz
Şimdi hala bıkmadıysan gel yine korkut beni
Benim derdim hayatım, senin gibi koltuk değil

Nefretle açtığın delikleri sevgimle tıkıyorum
Korkuyla ördüğün duvarı dans ederek yıkıyorum
Sen asansörle inerken ben merdivenden çıkıyorum

Ben hala yürüyorum
Bak karşındayım
İnadına büyüyorum
Yolun başındayım

Son Güncelleme: 20.03.2019 15:32
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meral akşener den cumhurbaşkanı na klipli cevap
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Akpartili 2 dakika önce

Allah akıl fikir versin.

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