Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı’na klipli cevap!

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kastederek “Birileri şuan cezaevinde süre dolduruyor aynı yola sen de düşebilirsin. Neden? Cumhurbaşkanı’na iftira atamazsın. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak” demiş, Akşener de bu sözlere “Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun Erdoğan? Ben 28 Şubat’ın tanklı tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan” diye yanıt vermişti.

KLİPLİ YANIT GELDİ

Bu polemiğin ardından İYİ Parti kanadından ‘klipli yanıt’ hamlesi geldi. ‘Daha Yeni Başlıyorum’ isimli klipte. sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar sebebiyle sorgulanan gençler işlendi. Klibin finalinde ise korku duvarının yıkıldığı görüldü.

İYİ Parti'nin resmi youtube kanalından yayınlanan video klip kısa sürede onbinlerce kez izlendi.

İYİ Parti’nin “Daha yeni başlıyorum, gençlerle geliyorum” mesajını verdiği şarkının sözleri ise şöyle;

Daha Yeni Başlıyorum

Gel otur bi konuşalım

Bak bu kez ben de sakinim

Elini görünür bir yere koy

Tüm oyunlarına hakimim

Bir nefeste çaldın

Tüm emekleri şahidim

Ama zilin sesini duydun

Bak ikinci raund başladı

Sen deliye çattın oğlum

Anlatsın arkadaşların

Tozumu silktim, dişimi sıktım

Yine çatıldı kaşlarım

Herkes için var mı kelepçen?

Hesap eder misin?

Yalan sıkan silahların da

Bir gün biter mermisi

Direndiğin ben değilim uyan!

Hayatın ta kendisi

Ben hala yürüyorum

Bak karşındayım

İnadına büyüyorum

Yolun başındayım

Sakin ol efendi ol

Gözümde yok ne sağ ne sol

Benim derdim yarınım

Geçmişe de sana da yol

Ne bitmez zehirmiş içindeki

Düşümden defol

Bizde sabır çok aslan kahvaltıda yumruk yeriz

Şimdi hala bıkmadıysan gel yine korkut beni

Benim derdim hayatım, senin gibi koltuk değil

Nefretle açtığın delikleri sevgimle tıkıyorum

Korkuyla ördüğün duvarı dans ederek yıkıyorum

Sen asansörle inerken ben merdivenden çıkıyorum

Ben hala yürüyorum

Bak karşındayım

İnadına büyüyorum

Yolun başındayım