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Meral Akşener'den Açıklama Geldi!..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu evinin önünde toplanan İYİ Partililere Pazartesi günü Genel Merkez'e gidip açıklama yapacağını söylemişti. Merak Akşener'den beklenen açıklama geldi.

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Meral Akşener'den Açıklama Geldi!..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu evinin önünde toplanan İYİ Partililere Pazartesi günü Genel Merkez'e gidip açıklama yapacağını söylemişti. Merak Akşener'den beklenen açıklama geldi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:11
Meral Akşener'den Açıklama Geldi!..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu evinin önünde toplanan İYİ Partililere Pazartesi günü Genel Merkez'e gidip açıklama yapacağını söylemişti. Merak Akşener'den beklenen açıklama geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması şöyle;

''Seçime girmiş ve seçim boyunca yok sayılmış. Her türlü hakarete maruz kalmış, seçime girmemesi ve partinin kurulmaması için her türlü aksiyon yapılmış bir partinin 5 milyondan fazla vatandaşın oyunu alması Türkiye siyasi tarihi açısından bakıldığında yarın - öbür gün okullarda okutulacak bir siyasi bir olaydır. Diğer yandan bakıldığında ise hedeflerimize ulaşılamamış olması kendi açımdan bir hayal kırıklığı ve başarısızlık olmuştur.

Hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk genel başkan olarak bana, şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Bütün siyasi partilerin en üst organı kurultaylarıdır ve kurultay delegeleridir. Orada konuşulacak nerede eksik yaptık, hangi problemleri çözemedik. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için ciddi bir çabayı gösterecek. Bugün başkanlık divanımızı toplamak üzere partideyim. 12 Ağustos’tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı çıkarmak için hızlı bir çalışma yapacağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.07.2018 18:49
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Meral AkşenerIyi PartiKurultayGenel Başkan
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Behlüldane 3 saat önce

Bunca tripten sonra dağ fare doğurmuş amac devlet bahçeliyi yuhalatmak yakışmadı koray aydına babası yaşında ayıptır

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Behlüldane 3 saat önce

Bunca tripten sonra dağ fare doğurmuş amac devlet bahçeliyi yuhalatmak yakışmadı koray aydına babası yaşında ayıptır

Cevapla
Beğenmedim! (0)
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