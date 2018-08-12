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Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı

İYİ Parti Afyon Çalıştayında yaşadığı kriz sonrası olağanüstü kurultay kararı almıştı. Bugün yapılan olağanüstü kurultayda 881 oy ile Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayda konuşan Meral Akşener "Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Nerede kalmıştık" açıklaması yaptı.

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Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı

İYİ Parti Afyon Çalıştayında yaşadığı kriz sonrası olağanüstü kurultay kararı almıştı. Bugün yapılan olağanüstü kurultayda 881 oy ile Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayda konuşan Meral Akşener "Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Nerede kalmıştık" açıklaması yaptı.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:47
Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı

İYİ Parti Afyon Çalıştayında yaşadığı kriz sonrası olağanüstü kurultay kararı almıştı. Bugün yapılan olağanüstü kurultayda 881 oy ile Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayda konuşan Meral Akşener "Kararınıza teslim oldum. Görev töre gereğidir, töre konuştu han sustu. Gel dediniz geldim. Nerede kalmıştık" açıklaması yaptı.

İYİ Parti'nin 2'nci Olağanüstü Kurultayı "Daha yeni başlıyoruz" ana temasıyla düzenlendi.

Partinin ATO Congresium'da düzenlenen kurultayında, Genel Başkanlık için tek aday Meral Akşener oldu.

Akşener 881 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

Genel Başkan seçiminin ardından 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimine geçilecek.

Bu arada seçim öncesi Akşener, Başkanlık Divanı'na, "GİK ve MDK seçiminin blok veya çarşaf liste yöntemlerinden hangisiyle yapılmasını üst kurul delegelerinin belirlemesine" ilişkin bir önerge sundu.

Önergenin okunmasının ardından yapılan oylamada "blok liste" kararı alındı.

Kurultay için siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişiye davetiye gönderildi. AK Parti, CHP, Büyük Birlik Partisi, ve Saadet Partisi'nin çağrıldığı kurultaya, MHP ve HDP davet edilmedi.

NTV

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Son Güncelleme: 12.08.2018 15:55
Anahtar Kelimeler:
meral akşener yeniden iyi parti genel başkanı
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