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Meral Akşener O İsimlere Çok Sert Çıkıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da bir miting düzenledi. Düzenlediği mitingde Meral Akşener, Akaray Valisi ve Emniyet Müdürüne sert çıktı.

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Meral Akşener O İsimlere Çok Sert Çıkıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da bir miting düzenledi. Düzenlediği mitingde Meral Akşener, Akaray Valisi ve Emniyet Müdürüne sert çıktı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:05
Meral Akşener O İsimlere Çok Sert Çıkıştı

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim turlarına devam ediyor.

24 Haziran seçimlerine doğru gidilirken Meral Akşener, seçim turlarını sürdürüyor. Aksaray'da miting düzenleyen Meral Akşener, yaptığı açıklamada Aksaray Valisi'ne ve Emniyet Müdürü'ne çok sert sözlerle yüklendi. Akşener "Vali’yi uyarıyorum, şunu söyleyeyim bu devran döner Sayın Erdoğan’a güvenenleri Saray’ın finoluğunu yapanları uyarıyorum. Sayın Erdoğan Mavi Marmara’da yaptığı gibi sizleri ortada bırakır. O zaman yaptığı gibi 'Bana mı sordunuz?' der ortada bırakır. Devletin görevlisi devletin görevlisi olmalıdır. Devlet ciddiyetinin içine tükürdünüz. Böyle bir şey olabilir mi?"  dedi.

Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde;

“Önümüzdeki Pazar günü bir karar vereceksiniz. Son zamanlarda benim programlarıma yönelik devlet protokolünden son derece çirkin engellemelerle karşılaşıyoruz. Aksaray Valisi'nin uyarıyorum. Bir polis memuru Meral Akşener'i HDP'li biriyle aynı kefeye koyamaz. Bu hadsiz müdürü unutmayacağım ben eski İçişleri Bakanı'yım. Dün hendekler kazılırken o polis müdürü diyebilmiş midir ‘Bu yapılan yanlıştır?’ diye.”

FİNOLUĞU YAPANLAR..

Sayın Erdoğan ‘Ben talimat verdim PKK'ya operasyon yapılmayacak’ diye televizyonlarda söylemedi mi? 726 ana kuzusu şehit oldu. Bu fare yürekli adamı hiç unutmayacağım. Bu adamlar milli Meral Akşener gayri milli öyle mi? Hadi oradan hadsiz, hadi oradan terbiyesiz. Vali'yi uyarıyorum, şunu söyleyeyim bu devran döner Sayın Erdoğan'a güvenenleri Saray'ın finoluğunu yapanları uyarıyorum.

Sayın Erdoğan Mavi Marmara'da yaptığı gibi sizleri ortada bırakır. O zaman yaptığı gibi ‘Bana mı sordunuz?’ der ortada bırakır. Devletin görevlisi devletin görevlisi olmalıdır. Devlet ciddiyetinin içine tükürdünüz. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette bana düşman olacaklar ama vız gelir tırıs gider. Bu yolculuğun başından beri elektriğimizi kestiler, mahkemelerle canımıza okudular başımı öne eğebildiniz mi?

DÜZEN DEĞİŞECEK

Şimdi ben size bazı rakamlar vereceğim. Gayri safi milli hasıladan çiftçiye destek vermek gerekir. 36 milyar TL size para ayrılması lazımdı. Mazotun, yemin, elektriğin düşük olması lazımdı. Şimdi size verilen 14 milyar TL nerede 36 milyar TL nerede? Aradaki parayı hiç ettiler.Aksaraylı çiftçi hayvan besicileri sizin hakkınızı TİKA'ya koymuşlar ve TİKA ne yapmış biliyor musunuz? bir ülkede okul yapmış bir ülkede deniz temizlemiş. Burada ecdat yadigarları yıkılıp dökülürken bunlar TİKA ile yurt dışında ulufe dağıtıyor. TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 88 şeker fabrikası yapılıyor. Bu para ile 24 milyon baş hayvan çiftçiye hibe olarak verilebiliyor. Siz mazotu 6 TL'ye kullanın TİKA gitsin Kolombiya'ya okul yapsın. Bütün bu düzen değişecek. Türkiye Sağlık Bakanlığının bütçesi 30 milyar lira, MİT'in bütçesi 2.3 milyar lira.Eğitimi mezara gömdüler. Ben diyorum ki gençlere iş vermek bu devletin görevidir. Ben diyorum ki yıllık 50 milyar dolar yatırım yapacağım gençlerimize iş sağlayacağım diyorum bana kaynak soruyorlar.”

KPSSAFE.COM.TR   | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AksaraySon DakikaHaberMeral Akşener
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ÖMER 3 saat önce

sana kaynak soracak kadar mallarda varmış demek

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