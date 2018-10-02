Meral Akşener: Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki grup toplantısının ilkinde MHP'ye yönelik olarak çok sert ifadeler kullandı. Akşener, 'Milliyetçi geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Saray yancısından milliyetçi olmaz. Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz. ' ifadelerini kullandı.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN İLK KEZ SESLENDİ



Akşener, yeni yasama yılının açılmasıyla canlı yayında genel başkanı olduğu İYİ Parti'nin Meclis kürsüsünden ilk kez seslendi.

Akşener'in açıklamaları şöyle;

Burada elektrikler kesilemeyecek, buraya çöp kamyonu sokamayacaklar. Burada sesimizi asla ama asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsa da bu Meclis, Türk'ün ateşle imtihanından alnının akıyla çıktı. İYİ Parti, Meclis'in müsamere sahnesine dönüştürülmesine izin vermeyecek. İYİ Parti, Meclis'in sadece ekim aylarında karşılama mangası gibi çalıştırılmasına asla rıza göstermeyecek.

Meclis çalışmalarımızı bu ciddiyetle yürüteceğiz.

Seçimden hemen sonra FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik. AKP ve MHP oyları ile reddedildi. AKP'yi anlıyoruz ama küçük ortak neden rahatsız oldu onları anlamıyoruz.

"MİLLİYETÇİ GEÇİNEN SİYASİ PARTİ..."



Bu ikili şimdi gündemi af tasarısı ile meşgul ediyor. Uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Hırsızları affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar. Milliyetçi geçinen siyasi parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Saray yancısından milliyetçi olmaz. Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz.

Damat Berat, ekonominin yönetimini Amerikalı şirket McKensey'e verdiler. Bu ikinci bir kozmik oda davasıdır. Türk milletine söz veriyorum, bu anlaşmayı imzalayanları, uygulayanları, devletin genetik kodlarını Amerikan şirketine aktaranları affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde kesinlikle yargılayacağız.

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