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Meral Akşener: Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki haftalık olağan grup toplantısının ilkini gerçekleştirdi. Akşener açıklamalarda; 'Milliyetçi geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Saray yancısından milliyetçi olmaz. Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz. ' ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener: Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki haftalık olağan grup toplantısının ilkini gerçekleştirdi. Akşener açıklamalarda; 'Milliyetçi geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Saray yancısından milliyetçi olmaz. Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz. ' ifadelerini kullandı.

02 Ekim 2018 Salı 09:41
Meral Akşener: Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki grup toplantısının ilkinde MHP'ye yönelik olarak çok sert ifadeler kullandı. Akşener, 'Milliyetçi geçinen parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Saray yancısından milliyetçi olmaz. Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz. ' ifadelerini kullandı.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN İLK KEZ SESLENDİ

Akşener, yeni yasama yılının açılmasıyla canlı yayında genel başkanı olduğu İYİ Parti'nin Meclis kürsüsünden ilk kez seslendi.

Akşener'in açıklamaları şöyle;

Burada elektrikler kesilemeyecek, buraya çöp kamyonu sokamayacaklar. Burada sesimizi asla ama asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsa da bu Meclis, Türk'ün ateşle imtihanından alnının akıyla çıktı. İYİ Parti, Meclis'in müsamere sahnesine dönüştürülmesine izin vermeyecek. İYİ Parti, Meclis'in sadece ekim aylarında karşılama mangası gibi çalıştırılmasına asla rıza göstermeyecek.

Meclis çalışmalarımızı bu ciddiyetle yürüteceğiz.

Seçimden hemen sonra FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik. AKP ve MHP oyları ile reddedildi. AKP'yi anlıyoruz ama küçük ortak neden rahatsız oldu onları anlamıyoruz.

"MİLLİYETÇİ GEÇİNEN SİYASİ PARTİ..."

Bu ikili şimdi gündemi af tasarısı ile meşgul ediyor. Uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Hırsızları affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar. Milliyetçi geçinen siyasi parti Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Saray yancısından milliyetçi olmaz. Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz.

Damat Berat, ekonominin yönetimini Amerikalı şirket McKensey'e verdiler. Bu ikinci bir kozmik oda davasıdır. Türk milletine söz veriyorum, bu anlaşmayı imzalayanları, uygulayanları, devletin genetik kodlarını Amerikan şirketine aktaranları affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde kesinlikle yargılayacağız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
meral akşener milliyetçiden saray paspası olmaz olamaz
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Muhammet Güler 34 dakika önce

AH SU DUNYA HIRSI INSANLARI NASILDA BIRBIRINE KARSI KUTUPLASTIRIYOR. DINIMIZ KARDESLIK DIYOR. BIRLIK DIRLIK DIYOR. CIKARLAR VE HIRSLAR SAG SOL DIYOR. A,B,C PARTISI DIYOR. IRKCILIK DIYOR. ALLAH SONUMUZU HAYIRLI ETSIN. AMIN.

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Hasittir 29 dakika önce

Saray paspası olmaz ama Pensilvanya paspası olur değii fetö'cü meral

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Taner 23 dakika önce

Senden ne paspas ne koltuk olur.Senden olsa olsa vatan haini parti başkanı olur.Kendini idare edemiyoedin ülkeyi yöneteceksin

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İyi partili 14 dakika önce

Çok doğru konuşmuş aksini diyenler hazmedemeyip kıvrınanlardir

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