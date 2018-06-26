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Meral Akşener'den Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez kamera karşısına geçti ve merak edilen soruları yanıtladı.

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Meral Akşener'den Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez kamera karşısına geçti ve merak edilen soruları yanıtladı.

26 Haziran 2018 Salı 12:52
Meral Akşener'den Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası ilk açıklamalarını yaptı.

Seçim sonrası ilk kez kameraların karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, önemli açıklamalarda bulundu. Akşener'in açıklamaları şu şekilde;

"Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim. Buradan çıkacak karara uyacağımı belirttim. Genel İdare Kurulumuzun kararı imkansızlıklar içinde alınan bu sonucu umudu artıran bir kazanım olduğu yönündedir. Genel İdare Kurulumuz ülke siyasetin merkezine yerleşmiş İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını belirtmişlerdir. Kendilerine huzurlarınızda bu güvenleri için teşekkür ederim.

Ben ve dava arkadaşlarım partinin kuruluş süreci ve sonrasında kararlılığımızdan bir an bile vazgeçmedik. İktidar tarafından sayısız engel ve iftiralarla karşılaştık. Genel İdare Kurulumuz şahsıma tam desteğini ifade etmiştir. Meclis'te milletvekillerimiz var, grubumuzla birlikte daha etkin bir mücadele vermeye kararlıyız. İYİ Parti merkez parti eksikliğini gidermiştir.

Tüm teşkilatımızla birlikte bizlere düşen İYİ Parti'nin güevnilir bir yapı olduğunu göstermektir. Aziz milletimize üyelerimize gösterdikleri insan üstü çaba için teşekkür ediyorum. Özellikle gençlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sosyal medya ve sokakta ellerinden geleni yaptılar. Bugün artık İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır. 

Sayın İnce CHP içerisinde bakıldığında yüz yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık MHP yüzde 11 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün devlet güçleri ve imkanlarıyla yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Sonuç itibariyle devlettten bir kuruş almadan kurulan İYİ Parti yüzde 10 aldı. Ben sayın İnce'nin bu sözlerine katılmıyorum."

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Dadaş 3 saat önce

Tamam hadi destek almadın da peki sormazlar mı bu değirmenin suyu nerden geliyo diye. Öyle 1 2 trilyonla da olucak iş değil bu.nerden geliyo bu değirmenin suyu nerdeeeen.reis ceyrek asirdsn fazladir siyasetcı o kadar gemicik gemicik dediler bu düzenbazlar.sizin yatacağınız yer bile yok aslinda bakma sen

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Dadaş 3 saat önce

Tamam hadi destek almadın da peki sormazlar mı bu değirmenin suyu nerden geliyo diye. Öyle 1 2 trilyonla da olucak iş değil bu.nerden geliyo bu değirmenin suyu nerdeeeen.reis ceyrek asirdsn fazladir siyasetcı o kadar gemicik gemicik dediler bu düzenbazlar.sizin yatacağınız yer bile yok aslinda bakma sen

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İsimsizler 2 saat önce

Benim anlamadığım konu da bu zaten bunun için yeni para ile trilyonlar lazım kolay mı öyle 81 il'e ve onların her ilçelerine seçim bürosu açmak araba almak propaganda yapmak nerden geliyor bu değirmenin suyu eğer kara para değilse bu Amerika da ki ağa babasindan geliyor kessin

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