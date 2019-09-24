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Meral Akşener'den "İyi Parti Erdoğan'ı destekler mi" sorusuna yanıt

"Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için bir konsensüs aranıyorsa CHP de orada yer alır"

Meral Akşener'den "İyi Parti Erdoğan'ı destekler mi" sorusuna yanıt

"Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için bir konsensüs aranıyorsa CHP de orada yer alır"

24 Eylül 2019 Salı 22:27
Meral Akşener'den "İyi Parti Erdoğan'ı destekler mi" sorusuna yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Akşener, Fatih Altaylı'nın "İyi Parti Erdoğan'ı destekler mi?" sorusuna, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için bir konsensüs aranıyorsa CHP de orada yer alır" şeklinde yanıt verdi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Altaylı: 31 Mart'tan sonra gerilim azaldı mı?

Akşener: Hayır azalmadı. Erdoğan BM'de herkes için barış, herkes için adalet, herkes için hukuk istedi. İnşallah Türkiye'de bunu hayata geçirir.

Altaylı: Sayın Ekrem İmamoğlu randevu istedi. Direkt ona randevu vermektense 30 büyükşehir belediye başkanını çağırdı. 'Barış havası geliyor' dendi...

"Seçmen, iradesine konulan zorbalığa 'ehh' dedi"

Akşener: 31 Mart akşamı rasyonelliği eline almış bir sayın Erdoğan görmüştüm. Orada İstanbul seçimlerini kabul edeceğini ve seçmenin verdiği mesajları okumaya çalışan sayın Erdoğan görmüştüm. Fakat yanıldım 6 Mayıs'ta yeniden seçim kararı alındı. 23 Haziran'da İstanbullu 800 bin farkla sayın İmamoğlu'nu seçti. Bunu Millet İttifakı'nın paydaşları olarak okumamız lazım ama biz iki ayrı siyasi partiyiz.

Seçmen, iradesine konulan zorbalığa 'ehh' dedi. Bu seçmen tek başına AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP'nin seçmeni değil. Meral Akşener'e de, İmamoğlu'na da sayın Erdoğan'a da mesaj verdi. Şimi Türkiye patron şirketi olarak yönetildiği için, patronun 'seçmen velinimettir' mottosuna geri dönme ihtimali var idi. Ama ben büyük zigzaglar görüyorum. Büyükşehir belediye başkanları külliyeye çağrıldı. Bu normalde olması gereken bir iş, biz bunu Türkiye'de alkışlarken öldük.

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Son Güncelleme: 24.09.2019 22:38
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meral akşener den iyi parti erdoğan ı destekler mi sorusuna yanıt
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