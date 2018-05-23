Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Meral Akşener'den Flaş Dolar ve YÖK Çıkışı

Isparta mitinginde halka seslenen Akşener, YÖK'ü kapatacağını söyledi ve ekonomideki kötü gidişata değindi. Akşener, "Bambaşka bir konuşma hazırlamıştım ama sabah kalktık dolar 4.88 olmuş. Büyük bir endişe var. Ekonominin alarm verdiği, sanayicilerin yeniden yapılandırmaya gitme endişesi taşıdığı. Bırakın yatırım yapmayı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir güven. Eğer siz ekonomiyi kendi gönlünüzün hoş edildiği bir şeye çevirirseniz ülkeyi batırırsınız" ifadelerini kullandı:

banner396

Meral Akşener'den Flaş Dolar ve YÖK Çıkışı

Isparta mitinginde halka seslenen Akşener, YÖK'ü kapatacağını söyledi ve ekonomideki kötü gidişata değindi. Akşener, "Bambaşka bir konuşma hazırlamıştım ama sabah kalktık dolar 4.88 olmuş. Büyük bir endişe var. Ekonominin alarm verdiği, sanayicilerin yeniden yapılandırmaya gitme endişesi taşıdığı. Bırakın yatırım yapmayı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir güven. Eğer siz ekonomiyi kendi gönlünüzün hoş edildiği bir şeye çevirirseniz ülkeyi batırırsınız" ifadelerini kullandı:

23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:21
Meral Akşener'den Flaş Dolar ve YÖK Çıkışı

Akşener'den flaş YÖK ve OHAL açıklaması.

Mitingde konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenerek "'24 Haziran'dan sonra doları düşüreceğim' diyor. Hadi oradan. Şimdi düşürün milleti perişan etmeyin. Hemen OHAL'i kaldırın. Ekonominin ellerini kollarını serbest bırakın. Nobel Ödülü verecekler mübareğe. Ekonomiyi düzenleyecek, doları düşürecek. Bunu yapabilirsen Ekonomi Nobeli'ne seni ben aday göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"10 milyonu buldu işsizlik. Bunların yüzde 26'sı genç yüzde 36'sı kadın. Bir arkadaşımla konuştum dedi ki 'uyar bu arkadaşı dolar bu kafayla gidilirse 6 liraya gelir.' 5 oldu mu? 4.88'di ben geldiğimde, dolar toto oynuyoruz şu anda.

Benzininden mazotuna, gıdasından giyim eşyasına kadar her konuda zam yiyeceksiniz. Zam yiyeceğiz. Çiftçi zaten öldü can çekişiyor.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra İYİ Parti iktidar olduktan sonra 5 yıl sonunda Türkiye ithal eden bir ülke olmaktan çıkacak. Türkiye'nin gıdasını kendine yetmesini sağlayacak. Bunlar çiftçi düşmanı. Tarlayı çiftçiye küstürdüler. Öğretmenler sağlıkçılar atanamıyor.

SARAYDA BİR GECE YATMAYACAĞIM

Kadınlara sesleniyorum, gençlere sesleniyorum; sizin evlatlarınızı ya sözleşmeli çavuşluğa, erliğe ya uzman çavuşluğa mecbur bıradan bir iktidar gidecektir, gitmelidir. 1100 odalı sarayda bir gece yatmayacağım. Çiftlik gibi kurumların hepsini gözden geçirip çiftlik hayatına son vereceğim.

YÖK'ü kapatacağım. Bütün yetkilerini üniversitelere vereceğim. Binalar harika içinde, bilim yok. Adalet sarayları muhteşem, ama içinde adalet yok adalet. Devlet öğrencisini okutmak, barındırmak zorundadır. Türkiye'de 4.5 milyon kredi borcuyla tahkikata uğrayan insan var. 8 milyar Türk Lirası ediyor tamamı. Bu insanların borçlarını siliyoruz. Çiftçinin kredi almasının yolunu açacağız. Dosya parası çiftçiden kaldırılacak. İş buluncaya kadar bütün gençlere vatandaşlık maaşı bağlayacağız.

DIŞ POLİTİKA AÇIKLAMASI

Dış politika rezalet. Ey Trump şeker fabrikalarını sat ey Hollanda sonra git Hollanda ile gıda anlaşması yap. Ey İsrail de ondan sonra da dön 20 milyon liraya 9 şehitin kanını sat. Sayın Erdoğan bir tek şu gariban Meral Akşener'e ey demiyor şimdiye kadar. Bir ey Meral Akşener niye demiyor biliyor musunuz? Çünkü ey derse vatandaşın bilgisi olur. Sayın Erdoğan bütün muhalefeti bugüne kadar tanzim etti rakiplerini kendi seçti. Öyle bir rakip çıktı ki karşısına hem rahmetli Başbuğ Türkeş'in çırağı, hem rahmetli Demirel'in çırağı. İkinci turda kimi karşısında istemez? Meral Akşener. İkinci tura kimin kalacağına siz karar vereceksiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberYök Kaldırıldı MıMeral Akşener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusuf Halaçoğlu Adaylık Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
Yusuf Halaçoğlu Adaylık Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
CHP'li İsim Adaylıktan İstifa Etti: Flaş Açıklamalar
CHP'li İsim Adaylıktan İstifa Etti: Flaş Açıklamalar
Akşener Açıkladı: İşte Yusuf Halaçoğlu'nun Listeye Girememe Nedeni
Akşener Açıkladı: İşte Yusuf Halaçoğlu'nun Listeye Girememe Nedeni

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim