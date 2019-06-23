Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLIN
7.3941
EURO
6.5930
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !
YSK'dan Flaş Mühür Kararı!
Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü!

Meral Akşener'den Flaş Açıklama!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Akşener, "Türk Milletine verdiği demokrasi dersi için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. Milletimiz müsterih olsun artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Meral Akşener'den Flaş Açıklama!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Akşener, "Türk Milletine verdiği demokrasi dersi için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. Milletimiz müsterih olsun artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 20:32
Meral Akşener'den Flaş Açıklama!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yenilenen seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Akşener, "Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalıdır, seçimi doğru okumalıdır. Milletimiz ben yaptım oldu diyenlere söz de, karar da benim demiştir. Milletimiz bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım demiştir" diye konuştu.

Akşener'in ifadeleri şöyle:

- Sözlerimin başında yine ve yeniden büyük bir demokrasi dersi veren Türk milletini selamlıyorum. 

- Aziz milletimiz 31 Mart seçimlerinin ardından 6 Mayıs'ta YSK eliyle yapılan sandık darbesine olgunlukla ve kararlı cevap vermiştir.

- Milletimiz iradesine sahip çıkmış ve sandığı tekmeletmeyeceğini İstanbullu bir kez daha ifade etmiştir.

- Milletimiz 'Ben yaptım oldu' diyenlere, 'Dur orada, söz de karar da milletindir' demiştir. 

- Demokrasi tarihimiz millet iradesini yok sayanlara bizzat milletimizin verdiği derslerle doludur. Millitemiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir. İstanbul'da biraz morartmıştır.

- İstanbullu ve İstanbul'da yaşayan tüm hemşehrilerime tek tek teşekkür ediyorum. Üsküdar'da ikamet eden İstanbullu olarak komşularıma teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbul'dur.

- Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalıdır, seçimi doğru okumalıdır. Milletimiz ben yaptım oldu diyenlere söz de, karar da benim demiştir. Milletimiz bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım demiştir.

- İstanbullu hemşehrilerim sayın Ekrem İmamoğlu'nu 23 Haziran'da bir kez daha seçerek gasp edilen hakkını teslim etmiştir. Türk Milletine verdiği demokrasi dersi için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. Milletimiz müsterih olsun artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Anahtar Kelimeler:
meral akşener den flaş açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK Başkanı Güven'den açıklama: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek
YSK Başkanı Güven'den açıklama: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Erdoğan'dan ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum
Erdoğan'dan ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim