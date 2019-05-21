Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
84459
ALTIN
251.957
DOLAR
6.1256
STERLIN
7.7382
EURO
6.8226

Memurların Yarım Zamanlı Çalışma Usul ve Esasları Ne Zaman Yayınlanacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda söz alarak, Devlet Memurlarının yarım zamanlı çalışma usul ve esaslarının yayınlanmadığı için yarım zamanlı çalışma imkanından yararlanamadığını belirtti.

Memurların Yarım Zamanlı Çalışma Usul ve Esasları Ne Zaman Yayınlanacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda söz alarak, Devlet Memurlarının yarım zamanlı çalışma usul ve esaslarının yayınlanmadığı için yarım zamanlı çalışma imkanından yararlanamadığını belirtti.

21 Mayıs 2019 Salı 21:29
Memurların Yarım Zamanlı Çalışma Usul ve Esasları Ne Zaman Yayınlanacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda söz alarak, Devlet Memurlarının yarım zamanlı çalışma usul ve esaslarının yayınlanmadığı için yarım zamanlı çalışma imkanından yararlanamadığını belirtti.

Sefer Aycan'ın konuşması şöyle;

016 yılında 657 sayılı Kanun'a eklenen ek madde 43 ile devlet memurlarına doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı verilmiştir fakat devlet memurları, konuyla ilgili usul ve esaslar belirlenmediği için yararlanamamaktadır. Kanunun düzenlenmesinin üzerinden üç yıl geçmiştir. Devlet memurları bu konuyla ilgili usul ve esasların yayınlanmasını beklemektedir.

İkinci olarak da İstanbul Başakşehir Altınşehir Mahallesindeki uyuşturucu satışından rahatsızlık duyan annelerin feryadını gündeme getirmek istiyorum. Yurdumuz genelinde vatandaş uyuşturucu satışından rahatsızlıklarını dile getirmekte, uyuşturucu satışının sokakta arttığı gözlenmektedir. Maalesef, ülkemizde madde kullanımı artmaktadır, madde kullanıma bağlı ölümler artmaktadır. Madde satışıyla ilgili daha yoğun önlem alınmasını istiyoruz.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.05.2019 23:32
Anahtar Kelimeler:
memurların yarım zamanlı çalışma usul esasları zaman yayınlanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Batıyoruz 2 gün önce

Yalan ettiniz bizi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ömer Fethi Gürer'den KYK Borçları ile ilgili Flaş Teklif!
Ömer Fethi Gürer'den KYK Borçları ile ilgili Flaş Teklif!
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
"Tarım Bakanlığına Kanunsuz Atama Yapıldı Mı?"
"Tarım Bakanlığına Kanunsuz Atama Yapıldı Mı?"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim