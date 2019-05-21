Memurların Yarım Zamanlı Çalışma Usul ve Esasları Ne Zaman Yayınlanacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda söz alarak, Devlet Memurlarının yarım zamanlı çalışma usul ve esaslarının yayınlanmadığı için yarım zamanlı çalışma imkanından yararlanamadığını belirtti.

Sefer Aycan'ın konuşması şöyle;

016 yılında 657 sayılı Kanun'a eklenen ek madde 43 ile devlet memurlarına doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı verilmiştir fakat devlet memurları, konuyla ilgili usul ve esaslar belirlenmediği için yararlanamamaktadır. Kanunun düzenlenmesinin üzerinden üç yıl geçmiştir. Devlet memurları bu konuyla ilgili usul ve esasların yayınlanmasını beklemektedir.

İkinci olarak da İstanbul Başakşehir Altınşehir Mahallesindeki uyuşturucu satışından rahatsızlık duyan annelerin feryadını gündeme getirmek istiyorum. Yurdumuz genelinde vatandaş uyuşturucu satışından rahatsızlıklarını dile getirmekte, uyuşturucu satışının sokakta arttığı gözlenmektedir. Maalesef, ülkemizde madde kullanımı artmaktadır, madde kullanıma bağlı ölümler artmaktadır. Madde satışıyla ilgili daha yoğun önlem alınmasını istiyoruz.

Devlet Memurlarının “Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı” ını kullanması için gerekli usul ve esasların yayınlanmasını istedik.Sorunu Meclis gündemine getirdik pic.twitter.com/Arrjkbs08h — Prof.Dr. Sefer Aycan (@seferaycan) 21 Mayıs 2019

Devlet Memurları için “Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma” uygulamasının ne zaman başlayacağını yazılı olarakta sorduk. pic.twitter.com/ey7svDfYAJ — Prof.Dr. Sefer Aycan (@seferaycan) 21 Mayıs 2019

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