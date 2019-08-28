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“Memurlar için vaat çok, çözüm yok”

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam kararını eleştirdi..

“Memurlar için vaat çok, çözüm yok”

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam kararını eleştirdi..

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
“Memurlar için vaat çok, çözüm yok”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin Kamu İşveren Heyetinin tavrı nedeni ile binlerce memurun beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Gürer, “İktidar, enflasyon ile eriyen ücretlerin yanında, memurların özlük haklarının iyileştirilmesi başta olmak üzere, biriken sorunlarına sözleşmeyle çözüm aramak yerine, çalışanlara karşı bir kez daha duyarsız tavrını göstermiştir. Vatandaş artık dışarda çay içemiyor. Kafelerde çayın 8 liraya kadar çıktığını da AKP sayesinde gördük!” dedi. 

“3600 EK GÖSTERGE”

Memurlara son dönem seçimlerinde çok kez söz verilen, 3600 ek göstergenin hala çıkarılmadığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Sözleşmelilerin tümünün kadroya geçirilmesi gerçekleşmedi. Üniversiteli işçilerin memur olması ile ilgili düzenlemeler yapılmadı. Kamuda boş kadrolara atamalar sağlanmadı. Yardımcı hizmetler sınıfının Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi gerçekleşmedi. Kademe, derece sınırlaması kaldırılmadı. Bayram ikramiyesi ile ilgili beklenti karşılanmadı. Vekâlet ile yürütülen makamlara asaleten atamalar yapılmadı. Özlük hakları iyileştirilmedi. Gelir vergisi mağduriyetinin son bulması sağlanmadı. Memur sendikalarına grev hakkı tanınmadı. Memur alımında, KPSS yeterli sayılıp mülakat kaldırılmadı. Liyakate dayalı terfi sistemi oluşmadı. AKP iktidarı, memurların sözleşmesinde dahi olağan taleplere çözüm ve sonuç odaklı yaklaşmadı” dedi.

“KAŞIK İLE VERDİKLERİNİ KEPÇE İLE ALIYORLAR”

İşçiye, memura, emekliye kaşık ile verdiğini kepçe ile alan AKP iktidarının, elektriğe dahi bir yılda yaptığı zamlarla çalışanları ciddi mağdur ettiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Vatandaş artık dışarda çay içemiyor. Kafelerde çayın 8 liraya kadar çıktığını da AKP sayesinde gördük! Elektrik, doğal gaz, akaryakıt zamları her bütçeye direk yansıyor. Ayrıca tüketilen, kullanılan ürüne de yansıyor. Barınma, eğitim, ulaşım giderleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere olanak dahi tanınmayacak kadar bütçeler daralttı. Çalışana bu koşullarda sağlanan destek, insanca bir yaşam sunmak, ücret ve özlük haklarında düzenleme olmalıydı. Ne yazık ki memurların beklentileri toplu sözleşme sürecinde de sağlanmadı. Memurlar umduğunu bulamadı, beklenen iyileşmelerde sağlanmadı” dedi.

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Son Güncelleme: 28.08.2019 13:22
Anahtar Kelimeler:
memurlar vaat çok çözüm yok
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