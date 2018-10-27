'Memuriyete Girişte Güvenlik Soruşturması Yapılmasın'

CHP’li Murat Emir, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Devlet memurluğuna girişte, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan KHK ile “güvenlik soruşturması ve arşiv taraması” uygulamasının getirildiğini anımsatan Emir, olağanüstü koşullar için getirilen bu uygulamanın olağan hale getirilmesini eleştirerek kanundan çıkartılmasını istedi.

“Keyfiliğe imkan veriyor”

Kanun teklifinin gerekçesinde “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” hükmünün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenmesinin kişi hakkındaki istihbari nitelikteki fiş kayıtlarının mahkeme kararlarıyla bir tutulması anlamına geldiğini, bu durumun Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu ifade eden Emir, “Bu madde, idareye keyfi davranma alanı bırakmaktadır. Kamu görevine atama yapıp yapmamak konusunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisi sadece ‘boş olan kadroya atamak veya atamamak’ konularına ilişkindir. Dolayısıyla bu yetki, idareye ayrıca kişinin tutum ve davranışları üzerinden değerlendirme hakkı vermektedir” nitekim son zamanlarda iktidarın kendisine muhalif gördüğü kişileri bu gerekçeyle hukuksuz bir şekilde kamu görevine atamadığını, son olarak Eylül ayında gerçekleştirilen doktor atamalarında bin 500 doktorun bu düzenleme doğrultusunda atamalarının yapılmadığı, ifadelerine yer verdi.

Tüm atamalar için olmaz

Kamuda devlet güvenliğini doğrudan ilgilendiren belirli pozisyonlarda göreve gelecek kişiler için güvenlik soruşturması yapılmasının kabul edilebilir olduğunu, ancak tüm kamu atamaları için bunun uygulanamayacağını ifade eden Emir, hangi görevlere yönelik soruşturma yapılacağının daha önce belirlendiğini anımsattı. Bu görevlerin de sınırlarının “Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının kimlere uygulanacağını dair yönetmelik”te belirlendiğini, buna göre güvenlik soruşturmalarının devletin güvenliğini doğrudan ilgilendiren asker, polis, gardiyan veya istihbarat görevlilerine uygulanması gerektiğinin hüküm altına alındığını belirtti.