'Memuriyete Girişte Güvenlik Soruşturması Yapılmasın'

CHP’li Murat Emir, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.
Devlet memurluğuna girişte, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan KHK ile “güvenlik soruşturması ve arşiv taraması” uygulamasının getirildiğini anımsatan Emir, olağanüstü koşullar için getirilen bu uygulamanın olağan hale getirilmesini eleştirerek kanundan çıkartılmasını istedi.
“Keyfiliğe imkan veriyor”
Kanun teklifinin gerekçesinde “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” hükmünün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenmesinin kişi hakkındaki istihbari nitelikteki fiş kayıtlarının mahkeme kararlarıyla bir tutulması anlamına geldiğini, bu durumun Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu ifade eden Emir, “Bu madde, idareye keyfi davranma alanı bırakmaktadır. Kamu görevine atama yapıp yapmamak konusunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisi sadece ‘boş olan kadroya atamak veya atamamak’ konularına ilişkindir. Dolayısıyla bu yetki, idareye ayrıca kişinin tutum ve davranışları üzerinden değerlendirme hakkı vermektedir” nitekim son zamanlarda iktidarın kendisine muhalif gördüğü kişileri bu gerekçeyle hukuksuz bir şekilde kamu görevine atamadığını, son olarak Eylül ayında gerçekleştirilen doktor atamalarında bin 500 doktorun bu düzenleme doğrultusunda atamalarının yapılmadığı, ifadelerine yer verdi.
Tüm atamalar için olmaz
Kamuda devlet güvenliğini doğrudan ilgilendiren belirli pozisyonlarda göreve gelecek kişiler için güvenlik soruşturması yapılmasının kabul edilebilir olduğunu, ancak tüm kamu atamaları için bunun uygulanamayacağını ifade eden Emir, hangi görevlere yönelik soruşturma yapılacağının daha önce belirlendiğini anımsattı. Bu görevlerin de sınırlarının “Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının kimlere uygulanacağını dair yönetmelik”te belirlendiğini, buna göre güvenlik soruşturmalarının devletin güvenliğini doğrudan ilgilendiren asker, polis, gardiyan veya istihbarat görevlilerine uygulanması gerektiğinin hüküm altına alındığını belirtti.
Bencede yapılmasın bunu abi.Bilgilerimiz bilmediğimiz kimbilir kaç elde saklanıyor fişleme bu.adlı sicil arşiv kaydı incelensin yeterli.Binleri geçtim milyonlar madur oldu yeter.
Ulkeyi pkk yonetsin diye mi sacmalamayin artik.Guvenlik arsiv sorusturmasi yapilmazsa kimin ne oldugu nerden bilinecek
Oldu canım başka bir emrin varmı ? Ben bu yaşıma kadar hertürlü beladan pislikten uzak durayım, trafikte bile kurallara dikkat edeyim ama güvenlik soruşturması yapılmasın . Magdur olanlar elbet var onlar için düzenleme yapılsın yargı daha hızlı işlesin ve kişilerin itirazları davaları çabuk görülsün ama güvenlik soruşturması şarttır.
Çok doğru bir karar helal olsun bizi mahfettiler 5 ay oldu atanalı hala iş başı yapmamışız 2018/5 sağlık Bakanlığı ataması çok sürdü soruşturma yapanlar keyfi muamele yapiyor iktidar sessiz kalıp müdahale yapmiyor
Yapılmıyor zaten belli degil mi ala ala
Neye dayanarak böyle bir kanun teklifi sunuyor sayın vekil Anlamış degilim bence güvenlik açısından çok önemli bir Adım güvenlik ve Arşiv soruşturması bence sadece memuriyette degil heryerde yapılmalı yeni vatan hainlerinin türememesi için demem o ki sayın vekilin kanun teklifi kabul edilmeyecek mecliste benim gibi düşünen millet vekili sayısının bir hayli fazla oldugunu düşünüyorum çünkü sayın vekilin bir açıklaması olmalı bu teklif ile Alakalı iyi günler
En önemlisi mülakat Kalksın artık yeter!! Bu kadar insanın hakkına girmesinler