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Memura Sefalet Ücretini Layık Gördüler!

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, memur zammına tepki gösterdi, “AKP’nin Hakem Kurulu sarayın talimatları doğrultusunda memura ve memur emeklilerine sefalet ücretini layık gördü.Saray’ın karnı tok alabilir ama halk aç” dedi.

Memura Sefalet Ücretini Layık Gördüler!

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, memur zammına tepki gösterdi, “AKP’nin Hakem Kurulu sarayın talimatları doğrultusunda memura ve memur emeklilerine sefalet ücretini layık gördü.Saray’ın karnı tok alabilir ama halk aç” dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
Memura Sefalet Ücretini Layık Gördüler!

28 Ağustos 2019 tarihinde toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur sendikaları ile siyasi iktidar arasında 2020 ve 2021 yılları için yapılan toplu görüşme sürecinde yaşanan uyuşmazlık çerçevesinde kararını verdi. CHP’li Bülbül, kamu emekçilerinin zammını belirleyen11 kişiden oluşan Hakem Heyetindeki 7 kişinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiğini hatırlatarak, “Bu haliyle bile zammın ne olacağı, kamu emekçilerinin hakkını savunan sendikaların görmezden gelineceği belliydi” dedi.

“SARAYA PARA BULANLAR MEMURA BULAMIYOR”

2020 ve 2021 yılları için verilen memur zammıyla reel ücretleri düşürme politikasının hayata geçirildiğinin gösterildiğini belirten Bülbül, “Yeni Ekonomik Program adı altında açıklanan programla emekçilere yapılacak saldırılar belirlenmişti. Bu programda 2020 ve 2021 yılları için kamu emekçilerine hedeflenen enflasyon düzeyinde zam yapılacağı açıklanmıştı. Yaşanan gelişmeler, siyasi iktidarın arka bahçesi olan memur-sen konfederasyonun da bu orta oyununa dahil olduğunu göstermektedir. Gıda enflasyonunun %50 arttığı bir dönemde memura bir yıl için %4 + %4 maaş zammı vermek demek, memurların açlığa ve sefalete mahkum edilmesi demektir. Marmaris’te yazlık Saray ve Ahlat’ta 1071 metrekare saray için para bulan zihniyet, memuru için para bulamıyor” dedi.

“İKTİDAR LÜKS VE ŞATAFAT İÇİNDE”

“Gıda harcamalarındaki yıllık fiyat artışı yüzde 54,4’e kadar çıktı. Geçen yılın aralık ayına göre ekmek, un, bulgur gibi gıda ürünlerinin fiyatları yüzde 12,1, et ve balık fiyatları yüzde 4,4, süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında yüzde 41,3, meyve fiyatlarında yüzde 53,4, sebze fiyatlarında yüzde 36, bakliyat fiyatlarında yüzde 14 artış oldu.  Bu harcamalar halkın en yoksul yüzde 20’lik kesiminin harcamalarının üçte birini oluşturuyor. 2019 yılı için gerçekleşecek enflasyonun siyasi iktidar tarafından manipüle edilmiş hali bile % 14 olarak tanımlanmışken 2020 yılı için maaşlara yapılan bu zam memur ve memur emeklilerimizin reel maaşlarının % 6 oranında düşürülmesi anlamına gelmektedir. Gerçekte ise bu düşüş daha da yüksektir. Bir iktidar, memuru, emeklisi açlık ve sefalet içerisinde yaşarken lüks ve şatafat içinde gününü gün ediyorsa bu ülkede demokrasiden, adil ve eşit yaşamdan söz edilemez” dedi.

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memura sefalet ücretini layık gördüler
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