Memur ve Emekliye yapılan maaş artışı hayatlarını iyileştirmeyecek..

Çay, şeker, elektrik ve akaryakıta peş peşe gelen zamların her alanda fiyat artışını tetiklediğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “SSK, BAĞ-KUR ve Tarım Emeklisine %5.02, Memur ve Memur Emeklisine yapılan %6.02 oranındaki zam yetersizdir. SSK, BAĞKUR ve Tarım Emeklisi, açlık sınırının altında ücret almaktadır. Memur maaşları yoksulluk sınırı altındadır. Memur ve işçinin gelirinin düşmesi esnafı da doğrudan etkilemektedir. Gıda enflasyonunun %19 olduğu ülkemizde ücret artışları komik kalmaktadır. AKP iktidarının uyguladığı yanlış politikalar ve acımasız serbest piyasa ekonomisi canavarlaşıp emekçilerin yaşamını yemektedir. Ekonomik sorunlar yuvaları dağıtmakta, intiharları tetiklemekte, toplumsal mutsuzluğu yaygınlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“AKP İKTİDARI YANLIŞ YAPTIĞINI FARK ETMELİ”

“Devleti küçültüyoruz” diyerek devlete gelir vergisi sağlayan zarar etmeyen işletmelerin ve fabrikaların yok fiyatına satıldığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Geniş tanımlı sekiz milyon işsizin yanı sıra aldığı ücretle geçinemeyen bir toplum yaratıldı. Dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriyken tarım alanları azaltıldı, üretim yetersiz hale getirildi, ithale bağımlı bir ülke haline getirildik. Bu gidiş iyi gidiş değil, iki haneli enflasyonla, yüksek faizlerle, artan işsizlik, kapanan iş yerleri, düşük ücret politikası ile sorunlar artıyor. AKP iktidarı yanlış yaptığını fark etmelidir.

“EKONOMİK SORUNLAR YUVA YIKIYOR”

Ekonomi yönetimi sorunludur. Tarım ve hayvancılıkta kırsalı destekleyip, üretim ve yatırım odaklı, dışa bağımlı olmayan, katma değerli ürün üreten bir anlayışa yönelmelidir. Çalışanların ücretlerini daraltıp, zamlarla yaşamlarını çekilmez kılmak sorunları artıracaktır. İsraftan kaçınılması, örtülü ödenek dahil her alanda hoyratça harcama yerine ülke kaynakları doğru kullanılıp doğru yönetilmelidir. Sürekli devleti borçlandıran, kamu varlıklarını satma anlayışından vazgeçilmelidir. Bu süreç daha çok yoksulluk daha çok geçim sıkıntısı üretecektir” dedi.

“VATANDAŞIN YAŞADIĞI ENFLASYONLA DEVLETİN AÇIKLADIĞI ENFLASYON ÖRTÜŞMÜYOR”

Emekliye verilen ücret artışının enflasyonun altında kaldığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalıdır. Vatandaşın yaşadığı enflasyonla devletin açıkladığı enflasyonun örtüşmediği bir gerçektir. Yaşanan enflasyon, açıklanan enflasyonun çok üzerindedir. Geçim sıkıntısı had safhadadır. Simit, çay hesabı dahi geçim sıkıntısında gelinen boyutun yansımasıdır. Emekli ve memurun aldığı artış, hayatlarında var olan zorluğu daha da katlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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