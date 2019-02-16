"Memur Alımında Mülakat Kaldırılsın"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alara kamuda yardımcı hizmetler sınıfının ve mülakatların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Fahrettin Yokuş'un konuşması şöyle;

Değerli milletvekilleri, kamuda yaklaşık 3 milyon kadrolu devlet memuru çalışmaktadır. Bunlar 11 ayrı sınıf adı altında toplanmaktadırlar. Bunlardan biri de yardımcı hizmetler sınıfı. Hepinizin malumu, son yıllarda kamu hizmetlerinde özellikle güvenlikten yemekhanesine kadar, bahçıvanına kadar "taşeron firma" dediğimiz elemanlarla 1 milyonu aşkın istihdam sağlandı. Böyle olunca birçok hizmetlinin görev alanı ister istemez doldurulmuş oldu. Bugün kamuda 111 bin civarında hizmetli kadrosunda çalışanımız var. Bunların büyük bir bölümü hâlen masabaşında çalışmaktadırlar. Böyle olunca görülmüştür ki artık "işçi" adını verdiğimiz, kadroya geçirdiğimiz, taşeronlardan aldığımız kardeşlerimiz bu hizmetleri yapar oldular. Zaten Devlet Personel Başkanlığımız artık hizmetli istihdamı yapmıyor. Çünkü sadece hizmetli kadrolarına, yardımcı hizmetli kadrolarına özür gruplarından çalışanlar geliyor yani şehit yakınları ya da diğer engelli gruplarından.

Kamu personelinde yeni bir reforma acilen ihtiyacımız var. Bu reformu yaparken de yapmamız gereken, aynı taşeron firma elemanlarından aldığımız işçiler gibi, mazeret gruplarından tahsil seviyesi düşük olan; ilkokul, ortaokul, lise öğrenimi görmüş insanların işçi statüsünde yine devlette istihdamı. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak da bu kadrolardaki bütün çalışanlarımızın memur kadrolarına geçirilerek, genel idare hizmetleri sınıfına, bu işin çözülmesiyle hem kamu rahatlayacak hem de "insan israfımız" dediğimiz israfın da önüne geçmiş olacağız. O bakımdan, bu hususta bir kanun teklifimizi Meclise verdik, inşallah üzerinde çalışılır. Ama, bunun ötesinde, hepinizin yakinen takip ettiği gibi, kamu görevlilerinin istihdamında "A grubu" dediğimiz, KPSS'yle sınava girip sonra kurumların açtığı yazılı ve sözlü sınavlarla istihdam edilenler; "B grubu" dediğimiz merkezi yerleştirme sistemiyle yazılı sınavdan sonra kurumlara yerleştirmelerimiz var.

Özellikle sözlü sınavların kamuda vicdanları sürekli yaraladığını hepimiz biliyoruz, daha dün bu konuda burada açıklamalar yapıldı. Üzülerek ifade etmeliyim ki burada konuşan bir kısım sayın vekillerimiz sözlü sınavı savundular, özellikle öğretmenler için savundular: "Efendim, konuşma yeteneği…" filan dediler. Zaten öğretmenlerin tamamı formasyonlu olarak geliyor yani o eğitimi görüyor.

Bizim, Türkiye'de huzur içinde kamu istihdamı yapabilmemiz için, özellikle iktidar milletvekillerimizin şaibe altında "torpil" söylemlerinden kurtulabilmeleri için kamuda sözlü sınavları kaldırmamız gerekiyor. Hiç kimseyi biz TRT'ye spiker yapmayacağız ki nasıl konuştuğuna bakalım. Gerekirse yazılı sınavları 2'ye çıkarır, 2 kere yazılı yaparız ama değerlendirmeyi ona göre hazırlarız.

Değerli milletvekilleri, hepiniz biliyorsunuz, yine kamuda hizmetli, memur kadrosuna geçebilmek için yazılı ve sözlü sınava tabi olur. Yazılıyı geçenlerden her kadroya 3 katı ya da 5 katı sözlü için çağırılır. Memur, şef olacağında da aynı şey yapılır, şef, şube müdürü olacağında da aynı şey yapılır.

Burada öyle bir arızi durum var ki unvan değişikliği sınavında bile 3 katı, 5 katı memuru çağırarak sözlü yapıp 4'üne "Sen sözlüde başarılı olamadın, git yerine." deyip sözlüyü kazananı unvan değişikliğine geçirmek en hafif tabiriyle kamu düzenini bozmak demektir. İktidarınızın derhâl bu yanlıştan dönmesi lazım. Gerekirse memurları 2 kere yazılı yapın şef olacaksa, şube müdürü olacaksa, memuriyete geçecekse, uzman olacaksa ama bu sözlü sevdasından vazgeçin. Çünkü sözlü yaptığınız zaman araya siyaset giriyor, cemaat giriyor, sendika giriyor, herkes giriyor. Allah aşkına, FETÖ terör örgütünün devleti nasıl işgal ettiğini, kamudaki bu sakat uygulamalar yüzünden başımıza 15 Temmuz ihanetinin geldiğini bilmiyor musunuz? Hâlâ bunda niye ısrar ediyorsunuz? Gelin, bunları düzeltelim de bir daha başımız ağrımasın, bir daha vebal altında kalmayın.

Eğer bu sözlü sınavlar kaldırılmazsa hepiniz vebal altındasınız. Ben buradan bu konuları söylemeye size devam edeceğim.

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.