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Memur Alımında Ağır Davranan Fakıbaba Görevi Devretti

Memur adaylarının büyük tepkisini çeken, bakanlığın bütçesinden özel uçak tahsis eden ve memur alımları konusunda oldukça ağır davranan Ahmet Eşref Fakıbaba, görevi devretti.

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Memur Alımında Ağır Davranan Fakıbaba Görevi Devretti

Memur adaylarının büyük tepkisini çeken, bakanlığın bütçesinden özel uçak tahsis eden ve memur alımları konusunda oldukça ağır davranan Ahmet Eşref Fakıbaba, görevi devretti.

10 Temmuz 2018 Salı 22:12
Memur Alımında Ağır Davranan Fakıbaba Görevi Devretti

Memur adaylarının sesini duymayan ve döneminde çok az atama yapan Bakan Fakıbaba, veda töreni düzenledi.

Vedalaşma programında konuşan Fakıbaba, görevi devraldığından bu yana yaklaşık bir yıldır Bakanlık çalışanlarıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına işaret ederek, bu dönemde 250 bin düve projesi, 300 koyun projesi, örnek köy projesi, ucuz et uygulaması gibi ülke tarımının geleceği açısından önemli projeleri başlattıklarını anımsattı.

Bakan Fakıbaba düzenlenen programda şu açıklamaları yaptı:

"Ben, devraldığım bayrağı daha iyi bir noktaya taşımak için sizlerle beraber yoğun çalışmalar içerisinde oldum. Görevi devredeceğim Bekir Pakdemirli'nin bu bayrağı daha ileriye taşıyacağına ve sizlerin gayretleriyle beraber çok daha başarılı bir dönem geçirileceğine yürekten inanıyorum. Son 15 yılda ortaya konan çalışmalar, hayata geçirilen projelerle tarımda ülke olarak önemli bir noktaya geldik. Yeni hükümet sistemiyle beraber, süregelen başarı grafiğinin güçlendirilerek sürdürüleceğine inanıyorum. Dolayısıyla ülke tarımının önünün açık olduğuna ve önümüzdeki dönemin daha büyük başarılara imza atılacağı bir dönem olacağına inanıyorum. Yeni Bakanımızın öncülüğünde sizlerin yoğun gayretleriyle bu başarıların sağlanacağına inancım tamdır. Böylelikle ekonomimiz, önümüzdeki dönemde dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alacaktır."

MEMUR ADAYLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bakan Fakıbaba döneminde Tarım Bakanlığına personel alımları oldukça düşmüş, adaylar ise bu duruma tepki göstermişti. Yeni bakan ile atama konusunun artık çözülmesi ve Bakanlığa personel alımlarının hızlanması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA  - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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FakıbabaSon DakikaHaberTarım Bakanlığı
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