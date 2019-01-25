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Melih Gökçek ve Mansur Yavaş Restleşmesi!

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü isimli programa sms gönderen Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek, "Yapacağım açıklamalardan sonra Mansur Yavaş 3-5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş da Gökçek'e CNN TÜRK'e aynı şekilde sms göndererek cevap verdi.

Melih Gökçek ve Mansur Yavaş Restleşmesi!

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü isimli programa sms gönderen Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek, "Yapacağım açıklamalardan sonra Mansur Yavaş 3-5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş da Gökçek'e CNN TÜRK'e aynı şekilde sms göndererek cevap verdi.

25 Ocak 2019 Cuma 02:15
Melih Gökçek ve Mansur Yavaş Restleşmesi!

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü isimli programa sms gönderen Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek, "Yapacağım açıklamalardan sonra Mansur Yavaş 3-5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş da Gökçek'e CNN TÜRK'e aynı şekilde sms göndererek cevap verdi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Manur Yavaş, Melih Gökçek'in açıklamalarına dair bir mesaj gönderdi.

Mansur Yavaş, konuyla ilgili ''Melih Gökçek'i konuşacaksa bunun bana yarayacağını bilir. Özhaseki'ye zarar vermek için yapacaktır. Benim Ankaralı olmadığım iddiasını gündeme getirip Özhaseki'nin ailesinin isim ve soyadı değişikliğinin gündeme gelmesini istiyor olabilir. Benim kaydım ortada, 1843'ten beri Beypazarı'nda ailem, bunu yayınladım. Bile bile bunu iddia etmesinin başka nedeni olamaz '' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Melih Gökçek de konuyla ilgili programa özel açıklamalar yaptı. Gökçek Gece Görüşü programına gönderdiği mesajda şunları söyledi:

''Madem konuşmalarım kendisine yarıyor, daha konuşmadan niye paniklemiş Bıraksın konuşalım. O işin farkında. Yarın Mansur, 3 ila 5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim.''

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.01.2019 13:19
Anahtar Kelimeler:
melih gökçek mansur yavaş restleşmesi
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