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Melih Gökçek'ten İstanbul ve Ankara için bomba teklif

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara ve İstanbul'daki şaibenin kalkması için sandıkların kamera önünde sayılmasını önerdi.

Melih Gökçek'ten İstanbul ve Ankara için bomba teklif

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara ve İstanbul'daki şaibenin kalkması için sandıkların kamera önünde sayılmasını önerdi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 20:20
Melih Gökçek'ten İstanbul ve Ankara için bomba teklif

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara ve İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı bir teklifte bulundu. Gökçek, sandıkların kamera önünde sayılmasını önerdi.

Melih Gökçek, Ankara ve İstanbul seçimleri üzerindeki şaibenin kalkması için sandıkların kamera önünde sayılmasını önerdi.

"İtiraz eden hileyi saklamak istiyordur"
Böylece bütün gürültünün biteceğini söyleyen Melih Gökçek, "buna itiraz eden hileyi saklamak istiyordur" açıklaması yaptı.

Oy farkı sürekli değişiyor
Çatalca'da tüm oylar, 16 ilçede ise geçersiz olan oylar tekrar sayılıyor. Sayım devam ederken Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı sürekli değişiyor.

Anadolu Ajansı en son saat 12.20'de verileri güncellediğinde fark 21 bin 462'ye inmişti.

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