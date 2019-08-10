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Melih Gökçek'e soğuk duş ! Savcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suç duyurusunda bulunduğu Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı.

Melih Gökçek'e soğuk duş ! Savcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suç duyurusunda bulunduğu Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:54
Melih Gökçek'e soğuk duş ! Savcılık soruşturma başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, AnkaraBüyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın başvurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP'li Deniz Demir, Twitter hesabından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın başvurusu üzerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YAVAŞ BAŞVURDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Deniz Demir'in paylaşımı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde kendisinin gizli olması gereken vergi kayıtlarını vergi idaresinden bir şekilde elde ederek paylaşan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlattı."

MELİH GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA
Gökçek de konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Videolu paylaşım yapan Gökçek, "Mansur Yavaş beni mahkemeye vermiş. Bir izleyin. Mansur'cular ve FETÖ'cüler bir sefer de konuyu saptırmadan, açılan dava üzerine yorum yapın. Bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ALKAN DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Şehit kardeşinin cenaze töreninde sarf ettiği sözler nedeniyle TSK'dan KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, Melih Gökçek hakkında terör savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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