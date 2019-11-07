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Mehmet Ali Çelebi Muharip Gazilerin Sorunlarını Dile Getirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel kurulunda gündem dışı söz alarak muharip gazilerin farklı yatan şeref aylıklarına ve daha birçok gazinin sorunlarına değindi.

Mehmet Ali Çelebi Muharip Gazilerin Sorunlarını Dile Getirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel kurulunda gündem dışı söz alarak muharip gazilerin farklı yatan şeref aylıklarına ve daha birçok gazinin sorunlarına değindi.

07 Kasım 2019 Perşembe 15:35
Mehmet Ali Çelebi Muharip Gazilerin Sorunlarını Dile Getirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel kurulunda gündem dışı söz alarak muharip gazilerin farklı yatan şeref aylıklarına ve daha birçok gazinin sorunlarına değindi.

Mehmet Ali Çelebi şunları söyledi;

Muharip gazilerimiz bizlere kırkın, sorunlarının düzeltilmesini bekliyorlar. Şeref aylıkları sosyal güvenceleri olup olmamasına göre farklı yatmakta. Ayırt edilmeden hepsine tam yatmalıdır ve bu aylık artırılmalıdır. Diğer gazilerimiz gibi faizsiz konut kredisinden faydalanma imkânı, evi olmayan muharip gazilerimiz için yaratılmalıdır. Orduevlerinde yeme içme imkânları var ama konaklama imkânları yok, konaklama imkânı sağlanmalıdır. Kıbrıs Barış Harekâtı'na dair muharip gazilerimize Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca verilmesi planlanan madalyaların yarısı teslim edilmişti, bu eksiklikler tamamlanmalı diyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

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