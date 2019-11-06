Mehmet Ali Çelebi İnfaz Koruma Memurları'nın Sorunlarını Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (İzmir) Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak İnfaz Koruma Memurlarının sorunlarını gündeme getirdi. İşte detaylar...

Mehmet Ali Çelebi'nin TBMM'deki konuşması şöyle;

"Yeri geldiğinde anne, baba, kardeş, doktor, psikolog; yeri geldiğinde PTT memuru, yangın durumlarında itfaiye memuru, asayiş durumlarında polis memuru gibi görevler icra eder infaz koruma memurları. Meslek içi yükselme şansları yok. Ülkemizdeki infaz ve koruma memurları, dünyadaki diğer bire bir aynı işi icra eden muadillerinden farklı bir teşkilat yapısı içerisinde çalışmaktadır. Bu meslek ülkemizde infaz ve koruma memurları ile başmemurlar tarafından icra edilmektedir. Dünyadaki diğer teşkilatlarda infaz koruma memurları genel müdürlüğe kadar yükselebilmektedir. İnfaz koruma memurları özlük haklarıyla birlikte emniyet hizmetleri sınıfında tanımlanmalı, 3600 gösterge verilmelidir."

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