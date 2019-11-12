Mehmet Ali Çelebi 'Gençlik Lideri Belgesi' Skandalını Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi geçtiğimiz dönemlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan işçi alımında istenen gençlik lideri belgesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye taşıdı.

Çelebi, 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3243 işçi alımı arasında yer alan 1400 Gençlik Lideri pozisyonu için istenen Liderlik Belgesi'nin hangi kurum ve kurs tarafından verildiğini sordu.

Çelebi'nin konuşması şöyle;

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11-15 Şubat 2019 tarihinde 3.243 işçi alımı için duyuru yaptı. Bunların 1.400'e yakını gençlik lideri olacak. "İşçi statüsünde gençlik lideri olmak için gençlik lideri belgeniz olmalı." dendi. Bu gençlik lideri belgesini nerede, hangi tarihlerde, hangi kursta verdikleri belli değil. Soruyorum: Bu belgeyi Antalya'da bir otelde gizli kapaklı olarak sadece yandaşlarınıza açtığınız bir kursta verdiğiniz doğru mu? Yoksa el altından mı dağıtıyorsunuz? Spor Bakanlığı sizin yandaş devşirme şirketiniz mi? Bu gençleri küçük yaşta hak yemeye alıştırdığınızın farkında mısınız? Kul hakkı yemeye utanmıyor musunuz? Düşün gençlerin yakasından diyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.