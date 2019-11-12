Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103972
ALTIN
269.999
DOLAR
5.7738
STERLIN
7.4228
EURO
6.3613
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!
Suriyelilerden 'Türklere beddua' videosu!
3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları
Memur ve Emekliyi Sevindiren Haber! Bayramlarda Maaşın İki Katı!
MSB'den Askerlik Duyurusu!

Mehmet Ali Çelebi 'Gençlik Lideri Belgesi' Skandalını Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi geçtiğimiz dönemlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan işçi alımında istenen gençlik lideri belgesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye taşıdı.

Mehmet Ali Çelebi 'Gençlik Lideri Belgesi' Skandalını Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi geçtiğimiz dönemlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan işçi alımında istenen gençlik lideri belgesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye taşıdı.

12 Kasım 2019 Salı 20:38
Mehmet Ali Çelebi 'Gençlik Lideri Belgesi' Skandalını Meclise Taşıdı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi geçtiğimiz dönemlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan işçi alımında istenen gençlik lideri belgesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye taşıdı.

Çelebi, 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3243 işçi alımı arasında yer alan 1400 Gençlik Lideri pozisyonu için istenen Liderlik Belgesi'nin hangi kurum ve kurs tarafından verildiğini sordu. 

Çelebi'nin konuşması şöyle;

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11-15 Şubat 2019 tarihinde 3.243 işçi alımı için duyuru yaptı. Bunların 1.400'e yakını gençlik lideri olacak. "İşçi statüsünde gençlik lideri olmak için gençlik lideri belgeniz olmalı." dendi. Bu gençlik lideri belgesini nerede, hangi tarihlerde, hangi kursta verdikleri belli değil. Soruyorum: Bu belgeyi Antalya'da bir otelde gizli kapaklı olarak sadece yandaşlarınıza açtığınız bir kursta verdiğiniz doğru mu? Yoksa el altından mı dağıtıyorsunuz? Spor Bakanlığı sizin yandaş devşirme şirketiniz mi? Bu gençleri küçük yaşta hak yemeye alıştırdığınızın farkında mısınız? Kul hakkı yemeye utanmıyor musunuz? Düşün gençlerin yakasından diyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Anahtar Kelimeler:
mehmet ali çelebi gençlik lideri belgesi skandalını meclise taşıdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Gençlerin Hedefi Devlet Memuru Olup Rahat Etmek"
"Gençlerin Hedefi Devlet Memuru Olup Rahat Etmek"
"Şehir Hastaneleri Bütçede Kara Deliğe Dönüştü"
"Şehir Hastaneleri Bütçede Kara Deliğe Dönüştü"
Öğrenci Affı Meclis Gündeminde!
Öğrenci Affı Meclis Gündeminde!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim