mehmet ali çelebi den bekçileri sevindirecek kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den bekçileri sevindirecek bir kanun teklifi verildi. Kanun teklifinde vatandaşın güvenliği ve huzuru için zorlu şartlarda gözünü kırpmadan görev yapan bekçilere fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları yani yıpranma hakkı tanınması istendi. İşte detaylar...

KANUN TEKLİFİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından 28 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi Plan ve Bütçe komisyonu tarafından kabul edildi.

Daha önce "Uzman erbaşlarla ilgili samimiyseniz kadro, 3600 gösterge, orduevi, zati tabanca, adil doğu görev süreleri, 6000 sayılı kanun mağdurları sorunlarını çözelim." diyerek flaş bir çıkış yapan Mehmet Ali Çelebi'nin Bekçiler için hazırladığı kanun teklifinin genel gerekçesi şöyle;

GENEL GEREKÇE

Son yıllarda emniyet teşkilatı bünyesinde göreve başlatılan çarşı ve mahalle bekçileri, vatandaşın huzur ve güvenliği için gözünü kırpmadan çarşı-pazar, hastane ve mahallelerde nöbet tutarak olağanüstü hallerde destek ekip olarak her noktada görevlendirilmektedir. Asayiş, terör, narkotik suçlarıyla ilgili önleyici kuvvet olarak görev yapmaktadırlar.

Özel Harekat polisi tarafından verilen eğitimlerle bekçiler; spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma-arama, önlem geliştirme ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda bilgiyle donatılıp gece 22:00-06:00 arası mesai yaparak suç oranlarında gözle görülür bir azalışın sağlanmasına katkı koymuşlardır. Bekçiler göreve başladıktan sonra gasp, yankesicilik, oto hırsızlığı, kapkaç olaylarının sayısı azalırken, mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı artmıştır.

Kanun teklifimiz ile zorlu şartlarda görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile risk altında ve ağır koşullarda çalışan çarşı ve mahalle bekçilerine fiili hizmet süresi zammı verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

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