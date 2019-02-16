Meclis'te POMEM KPSS ve Yaş Şartı Değiştirilsin Teklifi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal FENDOĞLU Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak polis olmak isteyen adayları yakından ilgilendiren POMEM KPSS Şartının düşürülmesini istedi.

MHP'li Fendoğlu'nun konuşması şöyle;

POMEM alımlarında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60 istenirken ön lisans mezunları için P93 puan türünden 70 taban puan istenmektedir. 4 Kasım 2018 tarihinde yapılan KPSS ön lisans sınav sonuçları 28 Kasım 2018 tarihinde açıklanmış olup 500 bin küsur aday 70 puan barajını geçememiştir. Polis meslek eğitim merkezlerine (POMEM) alımlarında bulunan ön lisans mezunları için KPSS 70 puan barajını geçemeyen adaylar iki yıl beklemek zorunda kalmakla birlikte bu süre içinde polislik için yaş şartı engeline takılmaktadırlar. Bu sebeple POMEM alımlarında istenen KPSS puan şartının, lisans mezunları için istenen 60 taban puanına indirilmesi ve ön lisans KPSS sınavının, lisans mezunlarında olduğu gibi her yıl yapılması ve polislik yaş şartının 1 Ocak esas alınarak 32'ye çıkarılması yaşanılan eşitsizliği ve mağduriyeti giderecektir. Bu hususları dikkate alarak POMEM alım şartlarında gerekli değişikliğe gidilmesinin gereğini arz ederim.